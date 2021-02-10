Щеплення проти COVID-19: українці зможуть записатися в чергу на вакцинацію через Дію





Про заплановану можливість використання застосунку Дія для запису в чергу на вакцинацію проти ковіду розповів Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров під час панельної дискусії на Всеукраїнському форумі «Україна 30: Коронавірус: виклики та відповіді», повідомляє пресслужба відомства.

У розробці необхідного цифрового інструменту Мінцифра тісно співпрацює з МОЗ та НСЗУ. Ідея полягає в тому, щоб зробити запис в електронну чергу на вакцинацію від COVID-19 через Дію в кілька кліків. Інструмент буде працювати на базі медичної електронної системи eHealth, де буде формуватися база громадян, які надішлють заявку на вакцинацію.

«Мінцифра веде перемовини з МОЗ, щоб через Дію ми почали прийом електронних заявок від українців, які планують вакцинуватися. Так ми зможемо спрогнозувати попит, щоб потім ефективно організувати систему і логістику вакцинації. Важливо зібрати якісну інформацію, щоб ефективно і децентралізовано організувати цей процес». Михайло Федоров, Міністр цифрової трансформації України

На підставі записів в Дії відповідно до плану поставок вакцин МОЗ та НСЗУ зможуть оперативно розподіляти вакцини згідно з чергою. Також працюватиме контакт-центр, який відповідатиме на запитання громадян.

Коли саме в Дії з’явиться функція запису в чергу на вакцинацію від ковіду, поки що не уточнюється. Масова вакцинація проти COVID-19 в Україні повинна початися вже у цьому місяці.