Шоураннерка «Настоящего детектива» обвинила «хардкорных фанатов» в ревью-бомбинге 4-го сезона

На то время на Rotten Tomatoes 4-й сезон сериала получил 92% на основе 73 рецензий критиков и всего 69% от аудитории.
После дебюта 4-го сезона «Настоящего детектива», получившего название «Ночная страна», шоураннерка Исса Лопес направилась на X, чтобы дать отпор некоторым зрителям, недовольным новым направлением сериала.
«Итак, если вам понравился вчерашний эпизод «Настоящего детектива» и у вас есть аккаунт на Rotten Tomatoes, возможно, зайдите туда и оставьте отзыв?», — написала Лопес в ныне удалённом сообщении. «Братки и хардкорные фанаты первого сезона поставили себе за цель снизить рейтинг».
После публикации Лопес оценка аудитории выросла до 74%.
«Ревью-бомбинг» — термин, которым часто обозначают действия фанатов, объединяющихся, чтобы снизить рейтинг аудитории фильма или телесериала на таких платформах, как Rotten Tomatoes, IMDB и т.д.
Лопес не сказала, почему, по ее мнению, фаны «Настоящего детектива» пытались снизить рейтинг «Ночной страны», но франшизы, возглавляемые женщинами и/или с преимущественно женским актерским составом, часто становятся мишенями ревью-бомбинга. По данным Variety, то же самое произошло с «Капитаном Марвел» и перезапуском «Охотников за привидениями» 2016 года.
На этот раз действие детективного триллера происходит в вымышленном городе Эннис, штат Аляска, где две женщины-полицейские расследуют загадочное исчезновение шести сотрудников научно-исследовательского института. Главные роли в сериале исполнили двукратная обладательница «Оскара» Джоди Фостер и бывшая боксер Кали Рейс.
Вакансии
Журналіст, автор історій про IT, бізнес та людей в MC.today MC.today
Senior Python developer for DOKKA Brocoders
Junior Account Manager at Go Interactive! Go Interactive, Віддалено
Учитывая несколько отзывов на Rotten Tomatoes, многие фаны огорчены тем, что проектом больше не руководит Ник Пиццолато, шоураннер первых трех сезонов.
Одновременно с мировой премьерой на HBO и Max первый эпизод (из 6 в целом) четвертого сезона сериала «Настоящий детектив» вышел и на Megogo с украинским дубляжем.
По данным HBO, дебютную серию в вечер премьеры посмотрели 2 млн зрителей.