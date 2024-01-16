Шоураннерка «Настоящего детектива» обвинила «хардкорных фанатов» в ревью-бомбинге 4-го сезона

На то время на Rotten Tomatoes 4-й сезон сериала получил 92% на основе 73 рецензий критиков и всего 69% от аудитории.

После дебюта 4-го сезона «Настоящего детектива», получившего название «Ночная страна», шоураннерка Исса Лопес направилась на X, чтобы дать отпор некоторым зрителям, недовольным новым направлением сериала.

«Итак, если вам понравился вчерашний эпизод «Настоящего детектива» и у вас есть аккаунт на Rotten Tomatoes, возможно, зайдите туда и оставьте отзыв?», — написала Лопес в ныне удалённом сообщении. «Братки и хардкорные фанаты первого сезона поставили себе за цель снизить рейтинг».

После публикации Лопес оценка аудитории выросла до 74%.

«Ревью-бомбинг» — термин, которым часто обозначают действия фанатов, объединяющихся, чтобы снизить рейтинг аудитории фильма или телесериала на таких платформах, как Rotten Tomatoes, IMDB и т.д.

Лопес не сказала, почему, по ее мнению, фаны «Настоящего детектива» пытались снизить рейтинг «Ночной страны», но франшизы, возглавляемые женщинами и/или с преимущественно женским актерским составом, часто становятся мишенями ревью-бомбинга. По данным Variety, то же самое произошло с «Капитаном Марвел» и перезапуском «Охотников за привидениями» 2016 года.

На этот раз действие детективного триллера происходит в вымышленном городе Эннис, штат Аляска, где две женщины-полицейские расследуют загадочное исчезновение шести сотрудников научно-исследовательского института. Главные роли в сериале исполнили двукратная обладательница «Оскара» Джоди Фостер и бывшая боксер Кали Рейс.

Учитывая несколько отзывов на Rotten Tomatoes, многие фаны огорчены тем, что проектом больше не руководит Ник Пиццолато, шоураннер первых трех сезонов.

Одновременно с мировой премьерой на HBO и Max первый эпизод (из 6 в целом) четвертого сезона сериала «Настоящий детектив» вышел и на Megogo с украинским дубляжем.

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По данным HBO, дебютную серию в вечер премьеры посмотрели 2 млн зрителей.