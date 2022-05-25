Шутер Call of Duty: Modern Warfare 2 получил первый трейлер и дату выхода – 28 октября

Activision объявила дату выхода Call of Duty: Modern Warfare 2, продолжения перезагрузки саги. Новая часть поступит в магазины 28 октября этого года в версиях для PC, PS5, PS4, Xbox Series X/S и Xbox One.

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Самое интересное, что ранее не было представлено ни одного изображения игры, ни одного геймплейного кадра, но уже известна дата ее выхода. Что касается содержания, похоже, что игроки увидят некоторых знаковых персонажей, судя по видео.

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«Task Force 141 возвращается. Отряд культовых ветеранов: капитан Джон Прайс, Саймон «Гоуст» Райли, Джон «Соуп» Мактавиш и Кайл «Газ» Гэррик, а также новое пополнение — полковник мексиканского спецназа Алехандро Варгас».

Во время видеоролика также, похоже, есть намек на то, когда мы можем увидеть первый полноценный трейлер или геймплей для Modern Warfare 2, поскольку мимоходом можно заметить контейнер с нарисованной датой «J-8-22», что указывает на 8 июня или июля этого года.

В сфере слухов о новой игре, одной из новых особенностей Modern Warfare 2 является режим под названием DMZ, который будет запущен в бета-версии после выхода игры 28 октября и будет в значительной степени вдохновлен Scape from Tarkov, с более тактическим подходом и возможностью потери всего нашего снаряжения, если игрок будет убит во время игры.

Сейчас Activision Blizzard, разрабатывающая игру, находится в процессе приобретения: 18 января Microsoft сообщила о покупке компании. Сделку на сумму $68,7 млрд хотят завершить до июня 2023 года.