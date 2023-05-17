‎He won’t be back. Арнольд Шварценеггер говорит, что завершил карьеру «Терминатора»

Арнольд Шварценеггер заявил, что не вернется к одной из самых главных ролей в своей карьере.

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После успешного появления в оригинальном научно-фантастическом фильме Джеймса Кэмерона 1984 года, Шварценеггер вернулся к роли в четырех из пяти сиквелов. Последняя лента «Терминатор: Тёмные судьбы» 2019 года воссоединила актера со звездой оригинала Линдой Хэмилтон – однако, несмотря на преимущественно положительные отзывы, фильм стал серьезным кассовым разочарованием, заработав $260 млн во всем мире при бюджете в $180 млн.

В недавнем интервью THR актер заявил, что покончил с ролью Терминатора и не планирует возвращаться к работе во франшизе:

«Франшиза не завершена, но я с ней покончил. Я получил четкое и громкое сообщение, что мир хочет двигаться дальше в истории о Терминаторе. Кто-то должен придумать отличную идею».

В то же время, актер отметил большую роль первых трех фильмов в становлении его карьеры и плохие сценарии последних двух.

«Первые три фильма были отличными. Четвертый я пропустил, потому что работал губернатором. Пятый и шестой… мы знали заранее, что они были плохо написаны», – говорит Шварценеггер.

Но стоит ли вообще продолжать франшизу? На самом деле после выхода оригинального «Терминатора» и сиквела «Терминатор 2: Судный день» ни одному из продолжений не удалось повторить их успех. Возможно, как вариант следует рассмотреть перезагрузку.

В интервью актер также вспомнил о происхождении самой известной фразы фильма «I’ll be back», отметив, что ее появление «была случайностью»:

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«Мне было неудобно говорить «I’ll…» и я предложил Кэмерону более полную фразу: «I will be back». Он сказал: «Ты теперь сценарист? Не говори мне, как писать. Я же не говорю тебе, как играть».

В конце концов, режиссер победил в споре, и попросил Шварценеггера сказать фразу несколько раз в камеру, и впоследствии выбрали лучший вариант. Актер говорит, что эти слова до сих пор преследуют его в реальной жизни:

«Несколько дней назад я катался на лыжах в Аспене, и консьерж подошел и попросил меня сказать реплику».

Однако заявления Шварценеггера не означают полное завершение актерской карьеры. Уже 25 мая он дебютирует в телевизионном комедийном сериале Netflix «FUBAR», а 7 июня на платформе выйдет трехсерийный документальный фильм «Арнольд».