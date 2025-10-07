Новости Крипто 07.10.2025 comment views icon

Швейцария начала расследование в отношении NFT-токенов FIFA

Шадрин Андрей

Швейцарія почала розслідування щодо NFT-токенів FIFA

Швейцарский регулятор азартных игр Gespa начал проверку NFT-токенов FIFA «Right-to-Buy» (RTB), созданных накануне Чемпионата мира по футболу 2026 года. Gespa расследует, не пересекаются ли эти цифровые активы с понятием азартных игр, на которые в Швейцарии действуют строгие ограничения.

RTB-токены, доступные на официальном маркетплейсе FIFA, дают фанатам условное право купить билеты на матчи, если их команда проходит в следующий раунд. Это не сами билеты, а цифровые гарантии доступа к «окну продаж» по номинальной цене. По словам директора Gespa Мануэля Ришара, проверка находится на этапе сбора фактов: официальных жалоб не поступало.

FIFA экспериментирует с технологией NFT с 2022 года: сначала была развернута собственная платформа FIFA Collect на Algorand. Сейчас все операции с RTB осуществляются через NFT-маркетплейс Modex, который является Web3-партнером FIFA. В конце 2023 года, перед клубным чемпионатом мира в Саудовской Аравии, FIFA и Modex выпустили 1 000 NFT. 100 из них давали шанс выиграть билеты на финал 2026 года, остальные 900 были коллекционными токенами, размещенными в сети Polygon. На чемпионат 2026 года цена таких токенов колеблется от $299 до $999 — в зависимости от шансов команды на выход в финал. Большинство токенов уже распродано.

Несмотря на спад интереса к NFT после бума 2021-2022 годов, FIFA активно наращивает присутствие в сфере цифровых активов и блокчейн-решений. Организация не ограничивается билетными программами — ее Web3-экосистема включает коллекционные токены, цифровые права доступа и игровые продукты.

В мае 2025 года организация полностью мигрировала на блокчейн Avalanche, запустив собственную Layer-1 инфраструктуру и специальный Avalanche Subnet, который способен выдерживать пиковые нагрузки во время крупных событий. По словам CEO Modex Франческо Аббате, технология AvaCloud, совместимая с EVM, обеспечивает легкую интеграцию с популярными криптокошельками, такими как MetaMask, и упрощает взаимодействие с децентрализованными приложениями.

Более 5 млрд фанатов по всему миру являются потенциальными пользователями экосистемы FIFA Web3. Создание собственного блокчейна позволяет федерации не только упростить билетные процессы, но и развивать новые модели монетизации и фанатского привлечения в цифровую эпоху. А признает ли швейцарское законодательство такую деятельность FIFA легальной — время покажет.

Источник: CoinTelegraph

