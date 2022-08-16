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Signal предупредил 1900 пользователей мессенджера об угрозе безопасности со стороны хакеров после взлома шлюза Twilio

Signal предупредил 1900 пользователей мессенджера об угрозе безопасности со стороны хакеров после взлома шлюза Twilio

В начале этого месяца хакеры нарушили безопасность Twilio – шлюза, который помогает веб-платформам общаться с помощью SMS или голоса. Сегодня зашифрованный мессенджер Signal предупредил 1900 пользователей о том, что их учетные записи потенциально могут быть доступны тем, кто взломал Twilio. По словам компании, злоумышленники искали три конкретных номера в течение того времени, когда у них был доступ.

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На данный момент Signal сообщает, что от одного из этих трех пользователей стало известно об использовании злоумышленниками доступа к Twilio для регистрации нового устройства по номеру, что дало доступ к чтению и отправке сообщений от имени этой учетной записи.

Согласно сообщению Signal, истории, списки контактов, информация профиля и другие личные данные пользователей оставались в безопасности. Однако если учетная запись не использует авторизацию с помощью PIN-кода, злоумышленники могут попытаться получить контроль над ней.

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Signal отправляет потенциально уязвимым учетным записям сообщения со ссылкой на свою страницу поддержки и также отменяет регистрацию всех устройств, подключенных к этим учетным записям – этот процесс будет завершен к завтрашнему дню.

Проблема взлома мостов между различными платформами актуальна и для мира криптовалют.

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Источник: The Verge


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