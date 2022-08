Signal предупредил 1900 пользователей мессенджера об угрозе безопасности со стороны хакеров после взлома шлюза Twilio

В начале этого месяца хакеры нарушили безопасность Twilio – шлюза, который помогает веб-платформам общаться с помощью SMS или голоса. Сегодня зашифрованный мессенджер Signal предупредил 1900 пользователей о том, что их учетные записи потенциально могут быть доступны тем, кто взломал Twilio. По словам компании, злоумышленники искали три конкретных номера в течение того времени, когда у них был доступ.

На данный момент Signal сообщает, что от одного из этих трех пользователей стало известно об использовании злоумышленниками доступа к Twilio для регистрации нового устройства по номеру, что дало доступ к чтению и отправке сообщений от имени этой учетной записи.

Message history, profile info, contact lists, & other data were NOT & could not be accessed. The information attackers accessed could allow them to attempt to register a Signal user’s phone number on a new device if that user had not enabled registration lock. 2/

