Система ИИ на базе GPU NVIDIA V100 Tensor Core позволит Почтовой службе США повысить скорость обработки отправлений в 10 раз





Почтовая служба США (USPS) ежегодно доставляет около 146 млрд почтовых отправлений, включая 6 млрд посылок. В попытке повысить эффективность обработки данных отправлений, USPS экспериментирует с системами искусственного интеллекта. Компания NVIDIA объявила, что она предоставит USPS технологию искусственного интеллекта, которая позволит увеличить скорость обработки данных отправлений в 10 раз, а также повысит точность этого процесса.

В течение нескольких месяцев инженерные команды из USPS и NVIDIA разрабатывали модели искусственного интеллекта, которые помогут USPS быстрее и эффективнее считывать метки адресов. Система включает высокопроизводительные серверы на базе графических процессоров NVIDIA V100 Tensor Core и программного обеспечения для глубокого обучения, которые обучают нескольким алгоритмам. Затем обученные модели развертываются в конечных вычислительных системах NVIDIA EGX на почти 200 объектах USPS.

Внедрение и тестирование системы на базе GPU NVIDIA V100 Tensor Core начнутся в этом году, и ожидается, что ИИ будет полностью готов к работе весной 2020 года. Это будет большой успех для NVIDIA, демонстрирующий, что процессы ИИ находят более практическое применение в реальной повседневной рутинной работе.

Источник: Engadget