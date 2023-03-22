The Weeknd — самый популярный артист мира по версии Книги рекордов Гиннеса и исполнитель с наибольшим количеством слушателей в месяц на Spotify

Представители Книги рекордов Гиннеса проанализировали данные сервиса потокового аудио Spotify, включая количество ежемесячных слушателей и признали The Weeknd самым популярным артистом мира.

Канадский певец и продюсер эфиопского происхождения Эйбел Тесфайе, более известный под псевдонимом The Weeknd, держит рекорд как первый и пока единственный исполнитель в истории Spotify, получивший 100 миллионов слушателей в месяц по состоянию на конец февраля 2023 года.

It’s official: On February 27, The Weeknd became the first artist in Spotify History to reach 100 Million monthly listeners 🏆 pic.twitter.com/YwslzheIDN — Spotify (@Spotify) February 27, 2023

Позже исполнитель обновил собственный рекорд до 111,4 млн — согласно отчету Книги рекордов Гиннеса. Вероятно, недавний всплеск трансляций был частично обусловлен успехом его ремикса «Die For You» с участием Арианы Гранде, который стал вирусным в TikTok. Трек The Weeknd 2020 года «Blinding Lights» является песней, которую чаще всего транслируют на Spotify, по состоянию на начало недели ее прослушали более 3,47 миллиарда пользователей. Его песня «Starboy» также является одной из самых прослушиваемых песен всех времен на Spotify.

Второе место у Майли Сайрус с 82,4 млн слушателей в месяц, а третье у Шакиры — 81,6 млн. Немного отстают от тройки лидеров Ариана Гранде (80,6 млн), Тейлор Свифт (80,2 млн), Рианна (78,5 млн) и Эд Ширан (77,5 млн).

Неделю назад The Weeknd принял участие в церемонии вручения Juno Awards 2023 в своей родной Канаде и забрал сразу четыре награды – как исполнитель и автор года, а также за сингл (для «Sacrifice») и поп-альбом года (для Dawn FM).

Награда Книги рекордов Гиннеса — не первая для The Weeknd. В 2016 году он получил два сертификата: один за самый транслируемый альбом Spotify в 2015 году, а другой за то, что провел рекордное количество недель подряд в первой десятке сольных исполнителей Billboard Hot 100.

Источник: Billboard, CBC News