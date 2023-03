The Weeknd — самый популярный артист мира по версии Книги рекордов Гиннеса и исполнитель с наибольшим количеством слушателей в месяц на Spotify

Представители Книги рекордов Гиннеса проанализировали данные сервиса потокового аудио Spotify, включая количество ежемесячных слушателей и признали The Weeknd самым популярным артистом мира.

Канадский певец и продюсер эфиопского происхождения Эйбел Тесфайе, более известный под псевдонимом The Weeknd, держит рекорд как первый и пока единственный исполнитель в истории Spotify, получивший 100 миллионов слушателей в месяц по состоянию на конец февраля 2023 года.

It’s official: On February 27, The Weeknd became the first artist in Spotify History to reach 100 Million monthly listeners 🏆 pic.twitter.com/YwslzheIDN

— Spotify (@Spotify) February 27, 2023