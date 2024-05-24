Складная версия MacBook выйдет в 2026 году — Минг-Чи Куо. Рассматриваются 20- и 18,8-дюймовые варианты

Аналитик Минг-Чи Куо поделился новой порцией информации о складном ноутбуке, над которым якобы работает Apple. Отмечается, что в 2026 году компания из Купертино может реализовать более 1 млн складных устройств с 20-дюймовым дисплеем. Это противоречит его предыдущим прогнозам, что поставки начнутся в 2027 году.

Предыдущие слухи утверждали, что Apple выберет 20-дюймовый дисплей для своего складного устройства. Однако теперь Куо говорит, что компания также рассматривает 18,8-дюймовую панель. Сообщается, что в закрытом состоянии 20-дюймовая версия будет выглядеть как 14-15-дюймовый MacBook, тогда как 18,8-дюймовое устройство будет выглядеть как 13-14-дюймовый MacBook.

Apple сотрудничает с LG Display, чтобы сделать складной экран максимально «без складок», — говорит Куо. Сообщается, что устройство будет оснащено процессором Apple M5. Оно может поступить в производство уже в конце следующего года.

Аналитик цепи поставок Росс Янг впервые упомянул о 20-дюймовом складном устройстве Apple в 2022 году. Позже этот слух поддержал Марк Гурман из Bloomberg. В то время Гурман сказал, что гибрид iPad и MacBook может иметь двойной экран без физической клавиатуры и трекпада.

Складной MacBook — не единственное складное устройство, над которым, по слухам, работает Apple. Также ходят слухи, что Apple разрабатывает по крайней мере два прототипа складных iPhone, которые закрываются горизонтально. Слухи также указывают на то, что Apple разрабатывает складной iPad, который, по словам Гурмана, все еще находится на «ранних стадиях». Компания сосредоточена на устранении любых видимых складок на дисплее складывающегося iPad.

Источник: The Verge