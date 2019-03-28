Складывается и раскладывается. Samsung показала процесс тестирования сгибаемого дисплея смартфона Galaxy Fold

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Примерно через месяц начнутся продажи складного смартфона Galaxy Fold. Чтобы убедить потенциальных покупателей в надёжности и долговечности сгибаемого дисплея, компания Samsung показала процесс тестирования аппаратов на специальном оборудовании. На таком стенде происходит многократные циклы открытия и закрытия смартфона.

Samsung заявляет, что смартфон Galaxy Fold способен пережить 200 тыс. циклов открытия и закрытия. Если предположить, что ежедневно пользователь будет по 100 раз открывать и закрывать устройство, то указанного ресурса будет достаточно для эксплуатации гаджета на протяжении примерно 5 лет.

Судя по видео, при закрытии смартфона между его половинками нет большого зазора, примыкание достаточно плотное. Также видно, что при открытии устройства дисплей достаточно быстро активируется. Кроме того, складка в месте складывания дисплея незаметна, хотя в предыдущем «живом» видео она была хорошо заметна в разложенном состоянии при выводе некоторых изображений.

Напомним, смартфон Samsung Galaxy Fold поступит в продажу 26 апреля по цене $1980.

Источник: The Verge