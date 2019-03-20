Рабочий складной смартфон Samsung Galaxy Fold засветился в живом видео, в месте изгиба виден «шов»

С момента официальной презентации сгибаемого смартфона Samsung Galaxy Fold прошёл уже месяц. И, несмотря на шумиху вокруг мобильных устройств со складывающимся дисплеем, пока что такие аппараты можно было увидеть лишь в руках представителей компании-производителя. Во всяком случае, так было до сегодняшнего дня.

На просторах видео сервиса YouTube появился 2-минутный ролик из Вьетнама, демонстрирующий работу Samsung Galaxy Fold в сложенном и разложенном режимах. На видео видна складка посередине экрана, которая хорошо заметна в разложенном состоянии при выводе некоторых изображений. Судя по всему, инженерам Samsung удалось хорошо справиться с распределением веса в устройстве, пользователь смог сложить смартфон одной рукой. При этом аппарат выглядит достаточно массивным в руке пользователя.

Напомним, в смартфоне Samsung Galaxy Fold установлен дисплей Infinity Flex диагональю 7,3 дюйма и разрешением 2152×1536 пикселей, который позволяет превратить его в небольшой планшет, просто раскрыв аппарат словно книгу. В сложенном состоянии устройство представляет собой смартфон в привычном нам форм-факторе, оснащённый 4,6-дюймовым дисплеем с разрешением 1960×840 пикселей. Аппарат несёт на борту наиболее производительные компоненты: процессор Snapdragon 855, 12 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ флеш-памяти стандарта UFS 3.0. Работает смартфон от двух батарей суммарной ёмкостью 4380 мАч.

Смартфон Samsung Galaxy Fold оснащён шестью камерами с трёх сторон – спереди и сзади в сложенном виде, а также с внутренней стороны в открытом состоянии. Основная система камер состоит из 16-мегапиксельного модуля с широкоугольным объективом с диафрагмой f/2.2, 12-мегапиксельного модуля с телеобъективом с диафрагмой f/2.4 и оптической стабилизацией и 12-мегапиксельной камерой с переменной диафрагмой f/1.5 — f/2.4. На внутреннем экране установлена двойная селфи-камера с разрешениями 10 и 8 Мп. В сложенном виде доступной остаётся 10-мегапиксельная фронтальная камера с диафрагмой f/2.2.

В качестве операционной системы используется версия Android 9.0 Pie с предустановленной оболочкой One UI 1.2. При этом устройство использует систему непрерывной работы приложений при переходе между режимами планшета и смартфона.

Смартфон Samsung Galaxy Fold должен поступить в продажу с 26 апреля. Его цена установлена на значении $1980.

Источник: gsmarena