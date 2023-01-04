Сколько легковых электромобилей в Украине? На начало 2023 года таких авто зарегистрировано почти 47 тыс.

Главный сервисный центр МВД поделился актуальной статистикой относительно количества зарегистрированных легковых электромобилей — по состоянию на 1 января 2023 года официально зарегистрировано 46 830 штук.

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За 2022 год сервисными центрами МВД было зарегистрировано в общей сложности 13 321 электрокаров — это на 56% больше, чем в 2021 году, когда их количество составляло 8 541. Эти цифры относятся только к легковым электроавто — в эту статистику не входят троллейбусы, скутеры и другие транспортные средства с электродвигателями.

Напомним, в 2020 году вступил в силу закон об инфраструктуре для электромобилей, который, среди прочего, ввел «зеленые» номерные знаки и использование в них чистой латиницы. Такие номерные знаки начали выдавать осенью 2020 года.

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Украинцы достаточно активно пересаживались на электромобили и находились в фарватере электрификации автопрома еще до начала полномасштабной войны (как известно, в Украине электромобили освобождены от НДС и ввозной пошлины как минимум до конца 2025 года), а топливный кризис и дальнейший рост цен весной привели к стремительному росту спрос на электрические модели. Если считать с «гибридами», то уже сейчас в Украине насчитывается более 100 тыс. электрифицированных легковых автомобилей.

Что тут сказать, в общем-то, это хорошая тенденция не нужно быть гением аналитики или крупным финансовым экспертом, чтобы спрогнозировать дальнейший рост спроса на электрические модели и ускорение темпов роста рынка электромобилей, учитывая мировые тенденции и современные реалии. Спрос на электроавто на аккумуляторах (BEV) продолжает расти и в ЕС, где недавно утвердили полный запрет на продажу новых авто на ископаемом топливе с 2035 года.

В конце сентября «Энергоатом» анонсировал создание сети из 120 быстрых зарядных станций для электромобилей за два года — 40 большой мощности (160 кВт) и еще 80 средней мощности (60 кВт) в областных центрах и на основных автомагистралях Украины. Однако сейчас украинская энергетика страдает от российских ракет и дронов, так что пока неясно, как это повлияет на начальные планы и график.

Можно также вспомнить, что в 2021 году Мининфраструктуры Украины предлагало запретить продажу бензиновых и дизельных автомобилей уже с 2030 года, тогда эта инициатива остановилась на стадии публичного обсуждения. Еще раньше ведомство предлагало сменить ДБН и сделать обязательными зарядные станции для электромобилей на всех автомобильных дорогах общего пользования.