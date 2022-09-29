«Енергоатом» планує створити мережу зі 120 швидких зарядних станцій для електромобілів за два роки

Держпідприємство «Енергоатом» планує створити мережу зі 120 автомобільних електричних зарядних станцій — відповідне рішення затвердив Кабмін на засіданні 27 вересня.

За планом, впродовж двох років НАЕК «Енергоатом» введе в експлуатацію 120 зарядних станцій для електромобілів: 40 великої потужності (160+ кВт) та ще 80 середньої потужності (60+ кВт) в обласних центрах та на основних автомагістралях України.

Українці досить активно пересідали на електромобілі й до війни (в Україні електромобілі звільнені від ПДВ та ввізного мита як мінімум до кінця 2025 року), а паливна криза та подальше зростання цін навесні призвели до стрімкого росту попиту на електричні моделі. Зараз в Україні налічується понад 100 тис. електрифікованих авто (це разом з «гібридами»), тож постає питання щодо розвитку необхідної інфраструктури.

«Енергоатом має значні резервні потужності для безпечного виробництва дешевої та чистої електроенергії. Створення національної інфраструктури зарядних станцій стане поштовхом не лише для поширення приватного електротранспорту, а й розвитку нових сервісів з використанням електромобілів, наприклад, у сфері доставки та логістики. Водночас розвиток електротранспорту і супутньої інфраструктури – це зменшення залежності України від викопного палива, зниження рівня шкідливих викидів в атмосферу, покращення загального екологічної ситуації» Герман Галущенко, міністр енергетики України

За даними Міжнародного енергетичного агентства, продажі електромобілів у 2021 році зросли більш ніж удвічі — загалом на ринок було відвантажено 6,6 мільйона електричних моделей (майже 9% загального обсягу продажів пасажирських автомобілів). Можна також пригадати, що у червні ЄС погодив повну заборону продажу нових авто на викопному паливі з 2035 року. Тоді ж Євростат повідомив, що у 2020 році кількість зареєстрованих електромобілів на батареях (BEV) вперше перевищила 1 млн — з 2013 по 2020 рік їх кількість зросла у 20 разів.

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Можна також пригадати, що у 2021 році Мінінфраструктури України пропонувало заборонити продаж бензинових та дизельних авто вже з 2030 року — тоді ця ініціатива зупинилася на стадії публічного обговорення. Ще раніше відомство пропонувало змінити ДБН та зробити обов’язковими зарядні станції для електромобілів на всіх автомобільних дорогах загального користування.