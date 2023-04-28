Скоро ли ChatGPT в «Дії»? Минцифры работает над виртуальным помощником «Надія» и «Голосом громадян» для сканирования соцсетей в реальном времени

На конференции Forbes «Надлюди» лидер Минцифры Михаил Федоров рассказал интересные детали проектов и идей по внедрению ИИ-технологий в государственные сервисы. Мы выбрали главные тезисы из текста Forbes.

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Регулирования ИИ

Ранее Китай инициировал регулирование сервисов генеративного ИИ – чтобы они «отражали ценности социализма». В то же время, Италия первой ограничила работу ChatGPT, а в США, ЕС и Великобритании на разных уровнях начались обсуждения контроля над ИИ-технологиями.

По словам Михаила Федорова, в отличие от других стран, Украина планирует развивать искусственный интеллект, а не запрещать его. Глава Минцифры считает, что по технологиям ИИ — наше будущее, и это тренд, который Украине нужно возглавить. Во время выступления он еще раз повторил недавнее дискуссионное высказывание: «Или ты начнешь использовать искусственный интеллект, или он заменит тебя».

Использование технологий ИИ в «Дія» и других государственных сервисах

Сейчас Минцифры консультируется с американской OpenAI и изучает потенциальные варианты внедрения ИИ-технологий в государственные сервисы. В частности, в работе находится виртуальный помощник нового поколения под рабочим названием «Надія», который, возможно, появится в «Дії» (окончательного решения пока нет). Речь идет не только о получении на сайте или в приложении государственных услуг «Дія». Цель – создать универсального ассистента, способного ответить на любой вопрос, касающийся государственных сервисов.

Михаил Федоров отказался предоставить детали по архитектуре, но заверил, что никаких персональных данных, включая геолокацию, сервис точно не собирать.

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«Что мне нравится больше всего, что можно будет через «Надежду» записать голосовое уведомление о том, что меня бесит, что нужно изменить». Михаил Федоров, вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий — министр цифровой трансформации Украины

Другой проект — «Голос громадян», цель которого в реальном времени отслеживать тренды, дискуссии и все, что происходит в социальных сетях. По словам министра, есть желание сделать обратную связь в режиме реального времени и распознавать «не просто текст, а язык» [вероятно, речь идет о понимании контекста — прим.ред.]. Это позволит упростить понимание реальности и поможет соответствующим государственным структурам оперативно узнавать, быстро реагировать и решать различные проблемные вопросы, особенно в нынешние военные времена.