Федоров: «‎Або ти розберешся зі штучним інтелектом, або він замінить тебе»‎

Очільник Мінцифри Михайло Федоров, який віднедавна має ширші повноваження та додатково відповідає в Україні за інновації, розвиток освіти, науки та технологій, опублікував короткий та водночас дуже дискусійний допис у своєму Telegram-каналі, який, власне, винесено у заголовок.

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Поки не зовсім зрозуміло на що саме натякає пан міністр та наразі один з найвпливовіших людей в Україні. Та одне можна сказати напевно: останні події та заяви — створення в Мінцифри окремої посади фахівця зі штучного інтелекту, тестування ChatGPT для надання послуг українцям у «Дії», розмови про понад 4 тисячі фахівців з АІ в контексті потенціального розширення «Дія City», — прямо вказують на відновлення підвищеного інтересу до сфери штучного інтелекту з боку Михайла Федорова, тому досить імовірно, що надалі залученість держави (регулювання та стимулювання) до розвитку галузі зростатиме. Добре це чи погано, час покаже.

Можливо маєте цікаві думки чи здогадки щодо цього? Ласкаво просимо до обговорення у коментарі.