В Італії повністю заборонили ChatGPT – а ось як контролюватимуть ШІ-технології в США, ЄС, Великій Британії та Україні

Минулого тижня італійська служба захисту даних наказала OpenAI тимчасово припинити обробку даних італійських користувачів на тлі розслідування щодо ймовірного порушення суворих європейських правил конфіденційності. Регулятор країни посилався на витік даних в компанії, який дозволяв переглядати заголовки розмов, які інші користувачі вели з чатботом.

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«Схоже, немає жодної правової основи, яка б лежала в основі масового збору та обробки персональних даних для «навчання» алгоритмів, на які покладається платформа», — йдеться в заяві регулятора.

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Служба захисту даних Італії також висловила занепокоєння щодо відсутності вікових обмежень у ChatGPT і того, як чатбот може надавати фактично невірну інформацію у своїх відповідях. OpenAI, яку фінансово підтримує Microsoft, ризикує зіткнутися зі штрафом у розмірі €20 мільйонів, або 4% від загального річного доходу, якщо протягом 20 днів їй не вдасться виправити ситуацію.

Однак Італія — не єдина країна, яка зважає на швидкі темпи розвитку ШІ та його наслідки для суспільства. Інші уряди придумують власні правила гри для технології, але ледь встигають за її розвитком. Машини навчилися писати есе, створювати реалістичні фото та відео чи генерувати рядки коду за лічені секунди.

«Ми маємо бути дуже обережними, щоб не створити світ, у якому люди якимось чином підкоряться машинам. Технології тут, щоб служити нам; вони існують, щоб пришвидшити діагностику раку або допомогти людям виконувати роботу, яку вони не хочуть робити. Нам потрібно дуже ретельно подумати про це зараз, і ми повинні діяти відповідно з точки зору регулювання», — каже Софі Гекфорд, футуролог і радник із глобальних технологічних інновацій американського виробника сільськогосподарського обладнання John Deere.

Регулятори стурбовані проблемами з конфіденційністю даних, пов’язаними з ШІ, а також ймовірним маніпулюванням політичного дискурсу шляхом створення неправдивої інформації. І ось як країни світу нині намагаються посилити контроль над штучним інтелектом.

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Велика Британія

Минулого тижня Велика Британія оголосила про плани щодо регулювання ШІ – нові правила не встановлюють, а лише просять регуляторів застосовувати ті, що існують. У пропозиціях, в яких не згадується назва ChatGPT, окреслюються деякі ключові принципи, яких компанії повинні дотримуватися при використанні штучного інтелекту у своїх продуктах – включно з безпекою, прозорістю, справедливістю, підзвітністю і конкурентоспроможністю.

Жорсткі обмеження у країні не вводять, там просто хочуть переконатися, що компанії відповідально розробляють і використовують інструменти штучного інтелекту та надають користувачам достатньо інформації про те, як і чому приймаються певні рішення.

У своїй промові перед парламентом минулої середи міністр цифрових технологій Мішель Донелан сказала, що раптова популярність генеративного ШІ свідчить про те, що ризики та можливості, пов’язані з цією технологією, «з’являються надзвичайно швидко». Застосовуючи не законодавчий підхід, уряд зможе так само «швидко реагувати на прогрес ШІ та в разі потреби втручатися».

ЄС

Очікується, що решта Європи займе більш обмежувальну позицію щодо штучного інтелекту, ніж британські колеги, які дедалі більше відходять від цифрових законів ЄС після виходу країни з блоку.

Європейський Союз, який часто займає провідні позиції у сфері регулювання технологій, запропонував революційний законодавчий акт щодо ШІ, який суттєво обмежить використання штучного інтелекту в критичній інфраструктурі, освіті, правоохоронних органах і судовій системі. Документ працюватиме паралельно із Загальним регламентом захисту даних ЄС.

Як повідомляє Reuters, проєкт правил ЄС розглядає ChatGPT як форму штучного інтелекту загального призначення, яка використовується в програмах з високим ризиком. Системи штучного інтелекту високого ризику визначаються комісією як такі, що можуть вплинути на основні права або безпеку людей.

OpenAI може зіткнутися з жорсткою оцінкою ризиків і вимогою викорінити дискримінацію, що виникає через алгоритми подачі наборів даних.

Але поки Брюссель ухвалює закони щодо штучного інтелекту, деякі країни ЄС уже розглядають дії Італії щодо ChatGPT і обговорюють, чи слідувати цьому прикладу.

«В принципі, подібна процедура також можлива в Німеччині», — сказав федеральний уповноважений Німеччини із захисту даних Ульріх Кельбер.

Французькі та ірландські регулятори конфіденційності зв’язалися зі своїми колегами в Італії, щоб дізнатися більше про їхні висновки, повідомляє Reuters. Орган захисту даних Швеції виключив заборону ChatGPT.

США

Сполучені Штати ще не запропонували жодних офіційних правил для контролю за технологією ШІ. Національний інститут науки та технологій розробив національну структуру, яка дає компаніям, які використовують, розробляють або розгортають системи ШІ, вказівки щодо управління ризиками та потенційною шкодою. Але він працює на добровільній основі, тобто фірми не зазнають жодних наслідків за недотримання правил.

Поки що не було жодної інформації про вжиття будь-яких заходів щодо обмеження ChatGPT у США.

Нагадаємо, минулого місяця Федеральна торгова комісія отримала скаргу від некомерційної дослідницької групи, яка стверджувала, що GPT-4, остання велика мовна модель OpenAI, є «упередженою, оманливою та становить ризик для конфіденційності та громадської безпеки», а також порушує вказівки агентства щодо ШІ. Скарга може призвести до розслідування щодо OpenAI та призупинення комерційного розгортання його великих мовних моделей. FTC відмовилась від коментарів.

Китай

ChatGPT недоступний ані в Китаї, ані в інших країнах із жорсткою інтернет-цензурою, як-от Північна Корея, Іран та Росія. Чатбот офіційно не заблокований, але OpenAI не дозволяє користувачам з цих країн реєструватися.

Кілька великих технологічних компаній такі як Baidu, Alibaba та JD.com розробляють власні альтернативи ChatGPT, а уряд, звичайно, це все контролює. Минулого місяця Пекін запровадив регулювання щодо так званих дипфейків, синтетично згенерованих або змінених зображень, відео чи тексту, створених за допомогою ШІ.

Китайські регулятори також раніше запровадили правила, які регулюють те, як компанії працюють з алгоритмами рекомендацій. Одна з вимог полягає в тому, що компанії повинні подавати деталі роботи своїх алгоритмів до регулятора кіберпростору. Такі правила теоретично можуть застосовуватися до будь-якого типу технологій у стилі ChatGPT.

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Україна

Функціонування ChatGPT в Україні взагалі розпочалось із блокування — в OpenAI пояснювали, що це зроблено для того, аби «не порушити санкції, які з 2014-го року поширюються на анексований Крим/ «ЛДНР». При цьому блокувалась робота по всій території України, а не лише в тимчасово окупованих росією регіонах. У лютому цю несправедливість виправили.

Віцепрем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій, міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров в інтерв’ю виданню liga.net сказав, що погоджується зі стурбованістю світових лідерів щодо надшвидкого розвитку штучного інтелекту та наголосив на необхідності формування правильної політики регулювання технології.

Разом з тим команда Мінцифри нині вивчає можливості запровадження функцій штучного інтелекту в державних послугах.