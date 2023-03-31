Італія обмежила роботу ChatGPT – боту «шиють» несанкціонований збір даних користувачів та відсутність вікового обмеження доступу

Італійське агентство захисту даних заявило про розслідування щодо чатбота ChatGPT у зв’язку з можливим порушенням правил збору даних застосунком штучного інтелекту. У повідомленні агентства йдеться, що воно тимчасово обмежило використання чатботом особистих даних італійських користувачів. Обмеження негайно набирають чинності.

Агентство також звинувачує ChatGPT у відсутності перевірки віку користувачів. Відповідно до італійського законодавства, бот повинен бути доступний лише для людей віком від 13 років.

З моменту свого випуску минулого року ChatGPT викликав хвилю захоплення користувачів, спонукаючи конкурентів запускати аналогічні продукти, а компанії інтегрувати його чи аналогічні технології до своїх продуктів.

Італійське агентство заявило про «відсутність будь-яких правових підстав, що виправдовують масовий збір та зберігання персональних даних з метою «навчання» алгоритмів, що лежать в основі роботи платформи».

Також на цьому тижні Європол попередив про потенційне неправомірне використання чатбота для фішингу, дезінформації та скоєння інших кіберзлочинів.

Джерело: Reuters