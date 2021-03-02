Сквозное шифрование в Teams и первый low–code язык программирования Power Fx. Главные анонсы Microsoft Ignite 2021

Нажмите здесь, чтобы поделиться контентом на Facebook. (Открывается в новом окне)





На презентации 2 февраля в рамках ежегодной конференции для разработчиков Ignite 2021 компания Microsoft анонсировала несколько решений для разработчиков, а также технологии и сервисы для развития бизнеса и более продуктивной работы организаций и сотрудников.

Azure

Новая программно-аппаратная платформа Azure Percept. Она позволит запускать сервисы для создания и применения моделей искусственного интеллекта (ИИ) на специальных маломощных устройствах. Сочетание аппаратного обеспечения, готовых моделей ИИ и служб Azure позволяет эффективно реализовывать такие сценарии, как обнаружение объектов и аномалий, анализ магазинных полок и т.д., в граничных вычислениях без подключения в облако.

Доступность Azure Machine Learning в Azure Arc. Сервис для создания и управления моделями машинного обучения Azure Machine Learning теперь можно развернуть на любом кластере Kubernetes, локальном или облачном, через платформу по управлению гибридными и облачными средами Azure Arc. Это позволит сократить задержки сети, обеспечивая при этом безопасность и соответствие нормативным требованиям.

Семантический поиск в Azure Cognitive Search. Теперь семантический поиск доступен в облачном поисковом ИИ-сервисе для разработки мобильных и веб-приложений Azure Cognitive Search. Семантический поиск использует наиболее продвинутые модели естественного языка для улучшения релевантности и ранжирования результатов поиска. Это позволит организациям и разработчикам предлагать контекстный поиск высокого уровня в своих приложениях, по аналогии с возможностями в таких поисковых системах, как Bing.

Power Platform

Доступность Microsoft Power Automate Desktop в Windows 10. RPA-сервис Microsoft Power Automate Desktop, который позволяет легко автоматизировать рутинные задачи, будет доступен всем пользователям Windows 10. Клиенты могут бесплатно скачать Power Automate Desktop и приступить к настройке рабочих процессов между приложениями и сервисами для синхронизации файлов, получения уведомлений, сбора данных и многого другого.

Первый low–code язык программирования Microsoft Power Fx. Microsoft опубликовала первый low-code язык программирования Power Fx для настройки процессов в Power Platform. Этот язык, основанный на Excel, доступен уже сейчас, а его код будет открыт на GitHub позднее в этом году. Power Fx поможет снизить барьер в разработке собственных low-code приложений для бизнес пользователей. А профессиональные разработчики смогут с помощью него ускорить процесс разработки.

Microsoft 365

Проведение вебинаров в Microsoft Teams. Теперь с помощью Teams пользователи смогут организовывать и проводить интерактивные вебинары с количеством участников до 1000 человек. Обновление включает в себя новые возможности для проведения презентаций, организации регистрации на вебинары, их администрирования, а также формирование отчетности по итогам мероприятия. При необходимости подключить еще большую аудиторию, можно легко переключиться на режим трансляции «только для просмотра», который позволит охватить до 20 000 человек (лимит повышен до 30 июня 2021 года).

PowerPoint Live в Microsoft Teams. Новая опция предоставит пользователям возможность проводить более эффективные презентации благодаря доступности заметок, слайдов, чата и списка участников в одном окне.

Режим докладчика в Microsoft Teams. Он позволит выступающим настроить отображение видео и контента для аудитории. В ближайшее время появятся новые опции: Standout (выводит видеоизображение докладчика перед контентом) Reporter (показывает контент в виде вспомогательной визуализации над плечом докладчика); Side-by-side, (показывает видеоизображение докладчика рядом с контентом).

Интеграция Microsoft Teams и Dynamics 365. Она включает в себя возможности совместной работы Teams в таких модулях Dynamics 365, как Sales, Marketing, Human Resources, Commerce, Field Service и Customer Service. В частности, пользователям будут доступны усовершенствованные цифровые инструменты продаж в Dynamics 365 Sales, создание отчетов о мероприятиях, проводимых в Microsoft Teams, непосредственно из Dynamics 365 Marketing и многое другое.

Кибербезопасность