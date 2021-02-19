Следующее крупное обновление Windows 10 сосредоточится на улучшении удалённой работы

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Следующее крупное обновление для Windows 10 – версия 21H1 – будет выпущено в первой половине 2021 года. Оно направлено на улучшение сценариев удаленной работы.

Как правило, корпорация Microsoft выпускает два основных обновления Windows 10 в год. При этом большинство крупных новшеств внедряется в рамках первого обновления весной, а осенью выходит менее масштабное обновление. Но в 2021 году Microsoft, похоже, полностью изменила этот подход.

Руководитель подразделения Microsoft Windows Servicing and Delivery Джон Кейбл заявил, что версия Windows 10 21H1 будет иметь ограниченный набор функций, улучшающих безопасность, удалённый доступ и качество работы. Функции в этом обновлении сосредоточены на основных возможностях, которые в настоящее время пользуются наибольшим спросом. Среди таких улучшений называются:

Поддержка нескольких камер Windows Hello для установки внешней камеры по умолчанию, когда в системе доступны как внутренняя, так и внешняя камера Windows Hello;

Повышение производительности Windows Defender Application Guard, включая оптимизацию времени открытия документа;

Улучшение производительности обновления Windows Management Instrumentation (WMI) Group Policy Service (GPSVC) для поддержки сценариев удалённой работы.

Изменения в работе камеры Windows позволят вскоре подключать внешнюю камеру Windows Hello и получить преимущества распознавания лиц на ноутбуке, который уже имеет встроенную камеру Windows Hello. В настоящее время Windows плохо поддерживает этот сценарий.

Другие улучшения в версии Windows 10 21H1 явно предназначены для IT-администраторов, призванные улучшить поддержку удалённой работы. Сюда входит сокращение времени открытия документов для встроенного антивирусного программного обеспечения Microsoft, а также повышение производительности для задач управления и настройки Windows.

Обновление Windows 10 21H1 должно стать доступным пользователям относительно скоро. Microsoft уже запустила процесс бета-тестирования этой версии, и планирует выпустить финальную версию «позже в первой половине этого календарного года».

Что касается второго обновления Windows 10 этом году, то компания планирует «радикальное визуальное обновление Windows». Более подробными сведениями о следующих крупных изменениях в Windows компания Microsoft намерена поделиться на специальном мероприятии в ближайшие месяцы.

Источник: The Verge