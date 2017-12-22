Следующие умные часы Apple Watch могут иметь встроенный считыватель ЭКГ

Несколько недель назад мы писали о первом сертифицированном FDA медицинском аксессуаре для часов Apple Watch – сенсоре AliveCor KardiaBand, позволяющем снять ЭКГ за 30 секунд, просто приложив палец. Но, очень вероятно, что следующему поколению Apple Watch такие внешние сенсоры вообще не понадобятся, поскольку они будут поставляться уже со встроенным датчиком ЭКГ. Об этом пишет Bloomberg.

Как сообщает издание, благодаря функции мониторинга ЭКГ часы смогут регистрировать малейшие нарушения сердечного ритма и помочь своевременно выявлять серьезные заболевания. То есть, с добавлением этой функциональности Apple Watch станут больше ориентированы на использование в сфере медицины. Сейчас возможности часов по отслеживанию работы сердца ограничены сугубо спортом и физкультурой.

Кроме того, встроенный датчик ЭКГ позволит Apple расширить недавно запущенный совместно со Стэнфордским университетом исследовательский проект Apple Heart Study, нацеленный на изучение нарушений сердечного ритма.

По данным Bloomberg, реализовать функцию кардиограммы в часах Apple может несколькими способами, один из них – датчики по бокам устройства, которые будут отправлять слабый электрический импульс в сердце. Разумеется, как обычно, в конечном итоге все может работать совершенно иначе, или Apple вообще откажется от реализации подобной функции, но с учетом последних тенденций и потенциальной выгоды отказ кажется маловероятным.

Источник: Bloomberg