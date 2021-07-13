Слухи: Чипсет Samsung Exynos 2200 опережает Snapdragon 895 в производительности CPU и GPU

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Грядущий флагманский процессор Samsung Exynos 2200 уже прошёл тестирование в пакете 3DMark. В тесте Wild Life он продемонстрировал впечатляющий результат 8134 балла.

Таким образом, новый Samsung Exynos 2200 заметно опередил нынешний флагманский чипсет Qualcomm Snapdragon 888. Что более важно, источник утверждает, что этот результат также выше, чем способен продемонстрировать грядущий флагман Qualcomm 2022 года, предположительно называемый Snapdragon 895.

CPU: A15 > Exynos 2200 > Snapdragon 895 GPU: Exynos 2200 > A15 > Snapdragon 895 — Anthony (@TheGalox_) July 7, 2021

Пользователь @TheGalox опубликовал в сервисе микроблогов Twitter информацию о производительности Exynos 2200. Она свидетельствует, что это будет первый произведённый компанией Samsung чипсет, который опережает своего флагманского конкурента серии Snapdragon как в вычислительной, так и в графической производительности. Согласно имеющейся информации, процессор Samsung Exynos 2200 в плане графической производительности также обходит чипсет Apple A15 Bionic, но уступает ему в вычислительной производительности.

К сожалению, пока нет никаких веских доказательств, подтверждающих эти утверждения. Следует отметить, что в прошлом этот источник был точным.

Источник: gsmarena