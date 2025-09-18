Слухи о редизайне MacBook Pro: 6 больших изменений, включая OLED-дисплей и сенсорное управление

Сеть заполняют слухи о редизайне MacBook Pro, которые намекают на шесть больших изменений в течение 2026-2027 годов Аналитики и инсайдеры уже озвучили прогнозы относительно Apple.

OLED-дисплей

По слухам, Apple планирует перейти с mini-LED на OLED. Исследовательская компания Omdia называет 2025 год вероятным для старта, тогда как аналитик Росс Янг говорит о готовности поставщиков только в 2026-м. Марк Гурман из Bloomberg тоже ожидает OLED «между концом 2026 и началом 2027 года». Среди плюсов таких экранов выделяем яркость, контрастность, более глубокие черные оттенки и лучшую энергоэффективность.

Более тонкий и легкий корпус

Предыдущий пункт прямо связан с этим изменением, поскольку переход на OLED позволит сделать корпус тоньше. Apple называла тот самый iPad Pro M4 «самым тонким продуктом компании за всю историю», что, по словам Гурмана, это станет началом нового тренда Apple. Ожидается, что компания применит подобный подход в MacBook Pro, сохранив время автономной работы и ключевые функции.

Сенсорный дисплей

Аналитик Мин-Чи Куо заявил, что первый OLED MacBook Pro получит сенсорный дисплей с технологией On-Cell. Она интегрирует сенсорные датчики в верхний слой панели без отдельного слоя, как у обычных сенсорных экранов. По оценке Куо, Apple учитывает сценарии использования iPad и может добавить сенсорное управление для повышения производительности и удобства.

Обновленная камера

Если вас раздражает вырез на экране MacBook — есть хорошие новости, говорят инсайдеры. Apple планирует убрать его в обновленных моделях MacBook Pro, заменив на камеру с отверстием в дисплее. Дорожная карта Omdia предусматривает именно такое решение для будущих 14- и 16-дюймовых моделей. Это уберет вырез из верхнего меню macOS и сделает экран более целостным.

5G-модем

Apple тестирует интеграцию собственного модема C2 в MacBook Pro, который должен появиться в 2026 году. Apple тестирует C2, который может появиться в MacBook Pro уже в 2026 году. Этот чип будет поддерживать mmWave — более быструю технологию, чем в нынешних C1 и C1X. Если это действительно произойдет, Mac впервые получит сотовую связь.

Чип серии M6

Перед большим редизайном Apple готовит MacBook Pro с чипами серии M5 — их запуск ожидается в начале 2026 года. Они будут созданы по новому 3-нм техпроцессу TSMC, что обещает лучшую производительность и энергоэффективность. Но главное — Apple уже тестирует чипы M6, которые могут получить совершенно новую систему упаковки. Именно они, вероятно, станут основой для обновленных MacBook Pro.

Если верить слухам и аналитикам, то обновление станет крупнейшим редизайном со времен модели 2021 года. И если сейчас MacBook Pro толстел ради возвращения портов, то теперь компания хочет дать и более тонкий корпус, и больше функций сразу. Apple явно продолжает свой «сверхтонкий» тренд, поскольку только выпустила «худой» iPhone Air.

