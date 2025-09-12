banner
Тонкий Apple iPhone Air: 9 вещей, которыми пришлось пожертвовать

Андрій Русанов

Тонкий Apple iPhone Air: 9 речей, якими довелося пожертвувати

Красота требует жертв, обычно это означает ограничения. Apple пыталась сделать iPhone Air высокотехнологичным, но он многое потерял.

Аккумулятор

Сверхтонкий смартфон получил аккумулятор емкостью 3149 мАч — меньше, чем 3692 мАч в компактном, хотя и более толстом iPhone 17. И гораздо меньше, чем аккумулятор на 4832 мАч в 17 Pro Max (или даже 5088 мАч в модели только с eSIM). При условии той же аппаратной и программной платформы это означает меньшее время автономной работы. Согласно данным энергетической маркировки ЕС, iPhone Air работает 40 часов на одном заряде, iPhone 17 — 41 час, а Pro Max выдерживает 53 часа.

Тонкий Apple iPhone Air: 9 речей, якими довелося пожертвувати

Меньший аккумулятор также означает более медленную зарядку. Базовый iPhone 17 и 17 Pro Max заряжаются до 50% за 20 минут, Air для этого нужно — 30 минут, даже несмотря на меньшую емкость для заполнения. Интересно, что Apple не пожертвовала поддержкой MagSafe, что, возможно, еще уменьшило бы телефон. Однако логика кажется очевидной — дополнительные продажи зарядного устройства.

Дисплей и рамка

Диагональ экрана iPhone Air составляет 6,5″ — меньше, чем 6,7″ у iPhone 16 Plus и меньше, чем 6,9″ у 17 Pro Max. Однако дисплей больше, чем 6,3-дюймовый экран iPhone 17 (его предшественники имели 6,1 дюйма).

Тонкий Apple iPhone Air: 9 речей, якими довелося пожертвувати

Кроме того, Air — единственный новый iPhone, который до сих пор использует титановую раму. Даже Pro вернулись к алюминию. Титан жестче алюминия, а это значит, что он лучше противостоит сгибанию. Но с такой тонкой рамой даже титан мог бы не выдержать, если бы Apple выбрала диагональ 6,7″ или 6,9″. Samsung также использовала титан для Galaxy S25 Edge, и хотя телефон немного толще (5,8 мм), он имеет больший 6,7-дюймовый дисплей.

Основная камера

iPhone Air имеет одну камеру на задней панели. Это, возможно, казалось бы нормальным для более дешевого iPhone серии «e», но не для телефона стоимостью $999. И в комплекте это не лучшая основная камера Apple. Сенсор Air такой же, как и в базовой модели: 1/1,56″, меньше чем датчик 1/1,28″ в обеих моделях Pro. Размер пикселя составляет 1,0 мкм против 1,22 мкм.

Тонкий Apple iPhone Air: 9 речей, якими довелося пожертвувати

Как следствие, камера ограничивает частоту кадров видео до 4K 60 кадров/с, тогда как Pro могут снимать до 120 кадров/с. Более того, ей не хватает поддержки ProRes, ProRes RAW и Apple Log 2. Также отсутствует LiDAR: модели Pro используют его для быстрого автофокуса и улучшения портретного режима. Кроме того, LiDAR используется в некоторых приложениях, для повышения точности отслеживания дополненной реальности, 3D-сканирования объектов и тому подобное.

Телеобъектив

Камера Air имеет 2-кратный зум без потерь, но это максимум. У конкурента, Galaxy S25 Edge, также нет отдельного телеобъектива, но по крайней мере он имеет основную камеру на 200 МП. Это дает больше шансов сделать хорошее фото после 2-кратного зума. Вероятно, это просто сегментация рынка — владельцы iPhone 17 Pro Max чувствовали бы себя обделенными, если у Air была бы лучше основная камера, чем у более дорогой телефон.

Сверхширокоугольная камера

Возможно, не самый популярный модуль, но сверхширокоугольная камера предлагает уникальную перспективу, которую невозможно получить с более узким объективом. Кроме того, на iPhone она отвечает за качественную макросъемку, которой не хватает iPhone Air.

Процессор

Вроде iPhone Air получил процессор A19 Pro, но не самый мощный. Apple традиционно скрывает детали процессоров серии A, однако известно, что GPU Air имеет на одно ядро меньше. Телефон получил 12 ГБ оперативной памяти, размещенной на чипе, как и старшие модели. Поэтому вероятно речь идет о модифицированном процессоре более дорогой версии.

Порт USB 3.0

Большинство людей используют USB-C на iPhone только для зарядки. Однако модели iPhone 17 Pro способны сохранять видео ProRes со скоростью до 4K 120 кадров/с на внешний накопитель с использованием USB 3.0. Вероятно, ограничение до USB 2.0 связано с отсутствием возможностей камеры, описанных выше.

Тонкий Apple iPhone Air: 9 речей, якими довелося пожертвувати

Стереодинамики

Apple iPhone Air имеет один динамик — встроенный в верхнюю часть. В тонкой нижней части динамика нет, возможно из-за недостатка места или его сохранения для большего аккумулятора. Как ITC.ua уже писал, это кажется довольно странным для такого дорогого телефона.

Возврат бамперов и антенна

Бамперы были необходимы, когда Apple не могла должным образом изолировать антенны на iPhone 4. Мем «вы не так его держите» возник из-за того, что рука пользователя могла значительно ухудшить сигнал. Это исправили в следующем поколении, но теперь бамперы вернулись. без тестов трудно сказать, связано ли это с антенной

Фирменный iPhone Air Bumper «изготовлен из усиленного поликарбоната для дополнительной защиты краев». Кажется, Apple также беспокоится об устойчивости своего сверхтонкого телефона к падениям, но это не отменяет предыдущую догадку.

Тонкий Apple iPhone Air: 9 речей, якими довелося пожертвувати

Аппарат получился странный, многие пользователи iPhone настроены скептически и не собираются обновляться до Air. Но есть и те, кому телефон понравился — прежде всего, эстетически.

Источник: GSMArena

