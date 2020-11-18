Смартфон Apple iPhone 12 Pro Max отлично проявил себя в тестах DisplayMate

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В продажу уже поступили все смартфоны серии iPhone 12, и доступ к ним получили как потребители, так и обозреватели. В том числе, свои тесты с дисплеем модели iPhone 12 Pro Max провели и в DisplayMate. Напомним, это устройство оснащено 6,7-дюймовым Super Retina XDR OLED дисплеем.

Тесты показали впечатляющие результаты во всех направлениях. iPhone 12 Pro Max впервые в истории побил 10 рекордом производительности дисплея. Устройство заслужило наивысший рейтинг A+ и обеспечивает идеальную абсолютную точность цветопередачи 0,9 JNCD. Точность контрастности изображения и точность шкалы интенсивности тоже заслужили наивысших похвал.

Новый XDR OLED дисплей продемонстрировал наибольшую яркость изображения для полностью белой заливки на уровне 825 нит. При отображении HDR контента яркость изображения может достигать 1200 нит.

Панель смартфона iPhone 12 Pro Max также имеет самый низкий коэффициент отражения экрана – всего лишь 4,8%. Кроме того, она отличается наименьшим изменением яркости, когда угол просмотра составляет 30 градусов – 27%.

Источник: gsmarena