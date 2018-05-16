Смартфон Samsung Galaxy J6 (2018) станет своего рода бюджетной копией Galaxy A6 (2018) с 5,6-дюймовым экраном Infinity Display (живые фото новинки)

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Как известно, Samsung готовится к выпуску смартфона Galaxy J6 образца 2018 года, который придет на смену прошлогодней модели Galaxy J5 2017 Его анонс ожидается в самое ближайшее время. Тем временем можно посмотреть на живые фотографии новинки.

Эти фото подтверждают предыдущие слухи, что Samsung Galaxy J6 (2018) будет шагом назад с точки зрения материалов корпуса. Как видим, новая модель получит металлическую рамку и пластиковую заднюю крышку, как у Galaxy J 2016 года. Напомним, что прошлогодние представители бюджетной линейки Galaxy J, которая является самой продаваемой у Samsung, имеют полностью металлический корпус.

Зато новый Galaxy J6 (2018) получит экран Infinity Display с соотношением сторон 18,5:9, что поставит его в один ряд с флагманскими моделями S9 и новыми моделями семейства Galaxy A. В данном случае будет использоваться экран Super AMOLED диагональю 5,6 дюйма (вероятно, формата 720p).

В основе Galaxy J6 (2018) будет лежать SoC Exynos 7870, как и у Galaxy A6. Оперативной памяти будет 2, 3 либо 4 ГБ в зависимости от модификации и рынка, а флэш-памяти — 32 либо 64 ГБ (+ слот microSD). Основная камера будет иметь разрешение 13 Мп, а фронтальная — 8 Мп. Обе будут снабжены светодиодными вспышками. Сканер отпечатков пальцев расположится на тыльной стороне корпуса под камерой.

Емкость аккумулятора составит 3000 мА·ч. Разъема USB-C, к сожалению, не будет. Зато будет разъем 3,5 мм и свежая версия ОС – Android Oreo.

Известны и цены: за версию 3/32 ГБ попросят €180, а модель 4/64 ГБ обойдется в €200.

О возможном выпуске модели Samsung Galaxy J6+ (2018) пока нет никаких упоминаний.

Источник gsmarena и SamMobile