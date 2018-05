Смартфон Samsung Galaxy Note9 с чипом Exynos 9810 демонстрирует более высокую производительность, чем с Qualcomm Snapdragon 845

В базе данных популярного теста Geekbench были замечены результаты смартфона Samsung Galaxy Note9, оснащённого собственным процессором Exynos 9810. В одноядерном тесте производительности устройство смогло набрать 2737 баллов, а в многоядерном – 9064 балла.

Добавим, в марте уже был протестирован смартфон Samsung Galaxy Note9, но основанный на процессоре Qualcomm Snapdragon 845. Тогда были продемонстрированы менее впечатляющие результаты тестов производительности. Так, модификация на базе Snapdragon 845 набрала в одноядерном тесте 2190 баллов, в многоядерном тесте – 8806 баллов. Обе версии смартфона дополнены оперативной памятью объёмом 6 ГБ. Ожидается, что пользователям будут доступны модификации с 64, 128 и 256 ГБ встроенной флэш-памяти.

If you are lucky, you will see 8GB RAM and 512GB ROM Galaxy Note9

— Ice universe (@UniverseIce) 26 мая 2018 г.