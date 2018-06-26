Смартфон Samsung Galaxy S10 лишится сканера радужной оболочки глаза, но получит систему 3D распознавания лиц и сканер отпечатков пальцев в дисплее

В своём новом флагманском смартфоне Galaxy S10 компания Samsung намерена пересмотреть использование средств биометрической идентификации.

Предполагается, что Samsung откажется от дальнейшего использования сканера радужной оболочки глаза. Дело в том, что Samsung так и не обратилась к поставщикам этого компонента, чтобы разместить заказ на его изготовление. Вместе с тем, флагманский смартфон может получить 3D систему распознавания лица пользователя. Samsung сотрудничает с Mantis Vision, чтобы совместно разработать алгоритмы для функции 3D распознавания лица. Кроме того, сканер отпечатков пальцев планируется перенести с задней панели прямо в дисплей. Это призвано повысить удобство использования смартфона людьми, обладающими небольшими руками.

По данным источника, смартфон Samsung Galaxy S10 получит дисплей диагональю 5,8 дюйма, а в более крупной версии Galaxy S10 Plus планируется использовать 6,2-дюймовый дисплей, что соответствует параметрам устройств нынешнего поколения. В то же время другие слухи уверяют, что 5,8-дюймовая модель Galaxy S10 будет представлена в виде двух версий, отличающихся камерами. Базовая модификация получит одиночную камеру на задней панели, а для более требовательных пользователей будет предложена версия с двойной камерой. При этом для топовой конфигурации Samsung Galaxy S10 Plus предусмотрено использование тройного модуля камеры на задней панели.

Источник: The Verge