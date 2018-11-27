Смартфон Samsung Galaxy S10 Plus на базе SoC Exynos 9820 засветился в тесте AnTuTu

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Через несколько месяцев ожидается презентация новых смартфонов Samsung в рамках флагманской линейки Galaxy S10. Один из них – Samsung Galaxy S10 Plus – уже засветился в базе данных тестового пакета AnTuTu. И эти данные свидетельствуют, что устройство отличается очень высокой производительностью.

Тест AnTuTu запускался на версии Galaxy S10 Plus (модельный номер SM-G975F), оснащённой недавно анонсированным процессором Samsung Exynos 9820, оперативной памятью объёмом 6 ГБ и встроенной флэш-памятью ёмкостью 128 ГБ. Аппарат содержит дисплей с разрешением 2280×1080 точек и соотношением сторон 19:9. Устройство работает под управлением операционной системы Android 9 Pie.

Судя по данным теста AnTuTu, грядущий флагманский смартфон набирает немногим более 325 тыс. баллов. И этот результат превосходит показатели всех имеющихся на рынке Android-смартфонов. Однако количество набранных баллов не дотягивает до результата смартфона на базе чипсета Snapdragon 8150, который был обнаружен несколько недель назад (362,3 тыс баллов).

Источник: gizmochina