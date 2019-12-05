Смартфон вместо документов. SoC Snapdragon 865 первой получит поддержку API Android Identity Credential для технологии идентификации личности Mobile ID

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Во время проведения конференции Qualcomm Snapdragon Tech Summit компании Qualcomm и Google сообщили, что новые чипсеты Snapdragon (речь о моделях Snapdragon 865 и 765) станут первыми, которые получат поддержку новых Android Identity Credential API. Соответствующие API появятся в операционной системе Android R.

«Мы очень рады объявить, что Snapdragon станут первыми мобильными SoC, получившими поддержку Android Identity Credential API, что означает, в Android R будут возможны мобильные водительские права и электронные удостоверения личности»

Мы впервые об этих новых API стало известно в марте этого года, а в мае во время проведения конференции Google I/O уже сама Google официально подтвердила, что работает над этими новыми API для будущей версии Android.

По задумке, Android Identity Credential API необходимы для работы технологии Mobile ID. Она позволит использовать мобильное устройство в качестве надёжного средства идентификации пользователя. Таким образом, смартфон с поддержкой Mobile ID сможет заменить многие современные документы, включая паспорт и водительское удостоверение.

Источник: 9to5google