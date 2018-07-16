Смартфон Xiaomi Mi A2 Lite уже доступен для заказа, цена оказалась ниже прогнозируемой
Несмотря на тот факт, что официальная презентация смартфона Xiaomi Mi A2 Lite пока не состоялась, это не помешало устройству появиться в продаже на AliExpress. При этом цена оказалась ниже, чем говорилось в предыдущих утечках.
Зато страница в магазине подтверждает другие озвученные ранее сведения о характеристиках смартфона Xiaomi Mi A2 Lite. Новинка оснащена 5,84-дюймовым дисплеем с разрешением 2280х1080 точек, в верхней части которого имеется характерный вырез. Устройство несёт на борту 8-ядерный процессор Snapdragon 625 с частотой 2 ГГц. Базовая версия содержит 3 ГБ оперативной памяти и 32 ГБ встроенной флэш-памяти. Для более требовательных пользователей доступна модификация с 4 ГБ ОЗУ и 64 ГБ встроенной памяти. Здесь применяется расширенный слот, который позволяет одновременно устанавливать и две SIM-карты, и карту памяти microSD. На задней панели имеется двойная камера на базе 12- и 5-мегапиксельного сенсоров. На лицевой панели расположена 5-мегапиксельная камера. Ёмкость комплектной батареи составляет 4000 мАч. Новинка имеет размеры 149,33×71,68×8,75 мм. В качестве программной платформы применяется Android One (на базе Android 8.1).
Смартфон Xiaomi Mi A2 Lite уже доступен для заказа по цене $190 и $210 за версии с различным количеством памяти. Напомним, изначально говорилось о цене около $283.
Источник: gsmarena