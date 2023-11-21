Новости Устройства 21.11.2023 в 19:46 comment views icon

Смартфону iPhone 16 Pro приписывают батарею большей емкости и телефото модуль с тетрапризмой и 5-кратным зумом

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Вадим Карпусь

Автор новостей

В сети появилось несколько публикаций, описывающих компоненты грядущего смартфона iPhone 16 Pro. По данным аналитика Минг-Чи Куо, модели iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max будут оснащены телеобъективом с тетрапризмой и улучшенными возможностями зуммирования.

Apple представила новую систему линз с тетрапризмой в iPhone 15 Pro Max, обеспечивающую 5-кратный оптический зум. Но такое решение не используется в iPhone 15 Pro. По слухам, это ограничение было связано с нехваткой места: только Pro Max мог разместить необходимые аппаратные компоненты. Сообщается, что Apple планирует увеличить размер дисплея iPhone 16 Pro с 6,1 дюйма до 6,3 дюйма, что позволит освободить больше места для оборудования камеры. Это позволит разместить модуль с тетрапризмой.

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Дополнительно в сеть утекли фотографии прототипа батареи iPhone 16 Pro. На изображениях видно, что аккумулятор заключен в матовый металлический корпус, который, вероятно, способствует рассеивания тепла. Литий-ионный аккумулятор имеет J-образную форму и емкость 3355 мАч (13,02 Втч). Для сравнения, в iPhone 15 Pro установлена батарея меньшей емкости 3274 мАч. Устройство изготовлено китайской компанией Desay Corporation.

Источник: macrumors, gsmarena

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