Смартфоны Huawei Mate 30 и Mate 30 Pro представят 19 сентября, но до Европы они доберутся только спустя месяц (24 октября)





На недавней конференции для разработчиков Huawei Developer Conference 2019, где была представлена фирменная ОС HarmonyOS, один из топ-менеджеров компании (руководитель отдела разработки ПО Huawei Consumer Business Group Ван Ченглу) сообщил журналистам точную дату анонса смартфонов Huawei серии Mate 30. Уточним, что речь идет о базовом Huawei Mate 30 и продвинутом Mate 30 Pro, тогда как младшая модель серии Huawei Mate 30 Lite дебютировала в Китае еще в прошлом месяце.

Презентация смартфонов Huawei Mate 30 и Mate 30 Pro запланирована на 19 сентября. Изначально смартфоны дебютируют в Китае, что является обычной практикой для компании. В тот же день должны начаться продажи новинок в Китае, хотя подтверждения этих данных еще нет. Что касается доступности этих моделей в наших широтах, индийский сетевой информатор Мукул Шарма утверждает, что европейская премьера намечена на 24 октября в Берлине. То есть, до Европы смартфоны Mate 30 и Mate 30 Pro доберутся только спустя месяц. Версии с поддержкой 5G ожидаются только к концу года.

Инсайдер также опубликовал официальный тизер Huawei Mate 30, который вы можете увидеть ниже:

Весьма примечательно, что в этом тизере Huawei высмеивает Samsung и ее флагманские смартфоны Galaxy именно в этом ключе. Ранее Huawei не раз ловили на использовании стоковых фотографий, сделанных на профессиональные камеры, для рекламы фотовозможностей своих флагманских смартфонов.

Аппаратным базисом смартфонов Huawei Mate 30 и Mate 30 Pro выступит однокристальная система нового поколения Kirin 990, изготавливаемая по нормам 7 нм, а программным — Android 10 с новейшей прошивкой EMUI 10. Также есть сообщения, что Huawei Mate 30 станет первым смартфоном компании с собственной ОС HarmonyOS, но только на рынке Китая.

По предварительным данным, Huawei Mate 30 получит дисплей waterfall screen (края загнуты настолько, что создается впечатление полного отсутствия боковых рамок). Основная камера будет включать два сенсора разрешением 40 Мп, еще один на 8 Мп, соединенного со сверхширокоугольным объективом. Также в конфигурацию войдет камера 3D ToF для более точного измерения расстояния до объектов и обеспечения качественного эффекта боке.

Увы, пока нет точных данных касательно различий между Mate 30 и Mate 30 Pro. Предположительно, Mate 30 Pro получит более крупный экран (6,7 дюйма с частотой 90 Гц), аккумулятор большей емкости с поддержкой быстрой 55-ваттной зарядки, больше памяти и более продвинутую основную камеру. Да, судя по последним утечкам, основная камера у Mate 30 будет выполнена в круглом блоке, а не квадратном, как у нынешних моделей Mate 20.

Источник: Gizmochina