СМИ: Apple откажется от использования модемов Qualcomm в 2018 году

Компания Apple пытается снизить свою зависимость от сторонних поставщиков и старается постепенно переходить на использование компонентов собственной разработки. Так, уже появлялись сведения о разработке собственного GPU, а также покупке оборудования для разработки собственных OLED панелей. Но не всегда можно полагаться на собственные решения.

Согласно новым данным, Apple откажется от использования модемов производства Qualcomm в 2018 году. Но это, скорее, вынужденный шаг, а не заранее обдуманное стратегическое решение. Осведомлённые источники сообщают, что Qualcomm перестала предоставлять компании Apple программное обеспечение для тестирования смартфонов iPhone. Потому компания из Купертино вынуждена искать альтернативы. Эти изменения затронут устройства, которые будут представлены осенью 2018 года.

На текущий момент Apple и Qualcomm вовлечены в несколько судебных разбирательств, однако Qualcomm ранее заявляла, что не ожидает их влияния на деловые отношения компаний.

Источник: gsmarena