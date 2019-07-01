СМИ: Apple работает над специальной версией iPhone для Китая с урезанными функциями и более доступной ценой





Apple является одним из ведущих брендов смартфонов в Китае в премиальном сегменте рынка. Но с некоторых пор компания начала терять пользователей в Китае. Как сообщают осведомлённые источники, чтобы исправить эту ситуацию, в настоящее время компания работает над специальной версией iPhone для китайского рынка.

При помощи такого шага Apple попытается решить сразу две задачи. Во-первых, это будет попытка не допустить дальнейшего оттока клиентов. Предполагается, что специальная версия iPhone для Китая будет сдерживать потребителей от переключения на смартфоны других брендов. Во-вторых, в компании надеются даже вернуть часть пользователей, которые ранее уже переключились на локальные бренды смартфонов, такие как Huawei, Oppo и Vivo.

Когда был представлен смартфон iPhone XS, он был привлекательным предложением для рынка, так как имел большой дисплей, предлагал поддержку двух SIM-карт, а также содержал более качественные камеры. Но ценовой диапазон от 6000 до 10000 юаней ($875-1460) отбивал охоту покупать его.

Теперь, чтобы снизить цены на iPhone на китайском рынке, компания планирует удалить некоторые дополнительные функции из своего смартфона. Например, большинство пользователей в Китае не используют систему биометрической идентификации Face ID, и, таким образом, компания может избавиться от неё на китайском рынке, предлагая более популярный традиционный датчик отпечатков пальцев Touch ID. Пока нет сведений о том, когда будет выпущена специальная iPhone для Китая.

По данным China Xintong Institute, средняя цена смартфона на китайском рынке выросла в 2018 году на 16,8% — до 2523 юаней (около $370). В то же время в сегменте стоимости более 4000 юаней (около $585) цены выросли на 13%. В данном сегменте рынка на долю китайских брендов приходится около 30% продаж.

Источник: gizmochina