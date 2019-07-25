СМИ: Hulu заказала сериал по культовому циклу романов «Автостопом по галактике» Дугласа Адамса

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Стриминговый сервис Hulu, который недавно перешел под контроль Disney, запустил в производство новый сериал «Автостопом по галактике», основанный, как нетрудно догадаться, на знаменитой серии сатирических научно-фантастических романов британского писателя Дугласа Адамса. Об этом сообщили Deadline и The Hollywood Reporter со ссылкой на собственные источники.

Пока подробностей о грядущей телеадаптации культовой саги, увы, немного. Сообщается, что создателями выступят Карлтон Кьюз («Остаться в живых» и «Джек Райан»), и Джейсон Фьюкс («Чудо-женщина» и «Ледниковый период 4»). Вместе они станут шоураннерами и напишут сюжет адаптации под руководством ABC Signature, потокового подразделения ABC Studios и студии Genre Arts, принадлежащей Карлтону Кьюзу.

Никаких подробностей об актерском составе нет. Шоу пока находится на раннем этапе производства, так что у него нет даже приблизительной даты выхода.

Источник: Deadline и The Hollywood Reporter