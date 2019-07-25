СМИ: Hulu заказала сериал по культовому циклу романов «Автостопом по галактике» Дугласа Адамса
Стриминговый сервис Hulu, который недавно перешел под контроль Disney, запустил в производство новый сериал «Автостопом по галактике», основанный, как нетрудно догадаться, на знаменитой серии сатирических научно-фантастических романов британского писателя Дугласа Адамса. Об этом сообщили Deadline и The Hollywood Reporter со ссылкой на собственные источники.
Пока подробностей о грядущей телеадаптации культовой саги, увы, немного. Сообщается, что создателями выступят Карлтон Кьюз («Остаться в живых» и «Джек Райан»), и Джейсон Фьюкс («Чудо-женщина» и «Ледниковый период 4»). Вместе они станут шоураннерами и напишут сюжет адаптации под руководством ABC Signature, потокового подразделения ABC Studios и студии Genre Arts, принадлежащей Карлтону Кьюзу.
Никаких подробностей об актерском составе нет. Шоу пока находится на раннем этапе производства, так что у него нет даже приблизительной даты выхода.
Источник: Deadline и The Hollywood Reporter
- Всего в цикле «Автостопом по галактике» насчитывается шесть книг. Пять из них написаны Дугласом Адамсом, а шестая — Йоном Колфером («Артемис Фаул»). В них рассказывается о приключениях невезучего англичанина Артура Дента, который со своим другом Фордом Префектом избегает гибели после разрушения Земли инопланетной расой, занимающейся строительском гиперпространственной магистрали.
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- До этого «Автостопом по галактике» экранизировали дважды. В 1982 году две первые книги серии были адаптированы для телевизионной постановки, а в 2005 году по первой из них был снят одноименный художественный фильм. Несмотря на то, что над сценарием работал сам Адамс, стать успешным фильм не смог. При бюджете $50 млн фильм собрал в прокате немного более $100 млн.