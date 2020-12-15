СМИ: NVIDIA отложила выпуск GeForce RTX 3080 Ti до февраля, в январе выйдут GeForce RTX 3060 12GB и GeForce RTX 3060 6GB





Главный редактор веб-издания Igor’s Lab Игор Валлосек поделился свежей информацией относительно планов NVIDIA по расширению ассортимента видеокарт GeForce RTX 3000-й серии. Его источники выяснили, что GeForce RTX 3080 Ti — ответ «зеленых» на AMD Radeon RX 6900 XT — выйдет не раньше конца февраля 2021 года. В то же время в январе NVIDIA планирует выпустить две «народные» видеокарты: в начале месяца состоится релиз GeForce RTX 3060 12GB, а в конце к ней присоединится GeForce RTX 3060 6GB.

Изначально NVIDIA планировала релиз GeForce RTX 3080 Ti на январь 2021 года, но накануне появились сообщения, которые теперь подтвердил и Igor’s Lab, о переносе на месяц. Собеседники Igor’s Lab подтверждают, что GeForce RTX 3080 Ti получит 20-гигабайтный буфер GDDR6X и получит такое же число ядер CUDA, как у RTX 3090 (10496), но при этом будет стоить около 999 долларов (против 1499 долларов у RTX 3090). По данным Igor’s Lab, GeForce RTX 3080 Ti выйдет после китайского Нового года (с 11 по 17 февраля 2021 года).

Одновременно Igor’s Lab подтвердил, что в планах NVIDIA значится выпуск двух относительно доступных моделей на базе GPU GA106 — речь о GeForce RTX 3060 с 12-гигабайтным буфером GDDR6, которая ранее фигурировала под обозначением GeForce RTX 3050 Ti, а также варианте GeForce RTX 3060 на урезанной версии GA106 с 6 ГБ видеопамяти GDDR6. Анонс первой ожидается в рамках выставки CES 2021, которая пройдет с 11 по 14 января. Там же должен состояться анонс линейки мобильных видеоадаптеров GeForce RTX 3000-й серии для игровых ноутбуков. В то же время GeForce RTX 3060 6GB выйдет под конец января 2021 года. Судя по всему, GeForce RTX 3060 станут ответов на серию Radeon RX 6700, чей анонс ожидается 12 января.