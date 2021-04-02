СМИ: SK Hynix получила разрешение на строительство в Южной Корее мега-фабрики за 106 миллиардов долларов

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Из Южной Кореи пришли сообщения, что правительство страны дало местной компании SK Hynix (входит в тройку крупнейших мировых производителей памяти DRAM и 3D NAND) «зелёный свет» на начало строительства крупного комплекса из четырех заводов по выпуску полупроводниковой продукции, сообщает TechPowerUp. Общие инвестиции в проект — 120 триллионов южнокорейских вон, что по текущему курсу соответствует 106 миллиардам долларов США.

Комплекс разместится в городе Йонгин и займет площадь 4,15 млн м2 в 50 километрах к югу от Сеула. По плану, строительство начнется в четвертом квартале 2020 года, а завершить все работы и приступить к массовому производству DRAM компания рассчитывает в 2025 году.

После выхода на полную мощность четыре завода будут суммарно производить 800 тыс. кремниевых пластин в месяц. Сообщается, что производственные линии в Йонгине будут заниматься выпуском современных микросхем DRAM и будущих чипов DRAM.

В конце прошлого года SK Hynix договорилась с Intel о покупке ее бизнеса по производству флэш-памяти NAND за 9 миллиардов долларов. Сделку должны закрыть до конца этого года. После этого SK Hynix станет вторым по величине игроком (лидер пока Samsung) на мировом рынке памяти NAND.