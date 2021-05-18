СМИ: В новых умных часах Samsung откажется от Tizen в пользу Google Wear OS





Судя по всему, Samsung готовится изменить стратегию на рынке умных часов и отказаться от собственной программной платформы Tizen в пользу Google Wear OS. По сообщению SamMobile, южнокорейский гигант готовит три новые модели под кодовым именами Wise, Fresh и Lucky — и все они якобы будут работать под управлением Wear OS.

Tizen, как известно, так и не смогла закрепиться на рынке смартфонов, но в отличие от других ОС, безуспешно пытавшись конкурировать с Android, не канула в забвение, а благодаря усилиям Samsung успешно обосновалась на умных часах и умных телевизорах. Все прошлые модели умных часов Gear и Galaxy работали на платформе Tizen, выпуск новых моделей Galaxy Watch 4 якобы ознаменует переход на Wear OS. Впервые о предполагаемом отказе от Tizen в будущих моделях умных часов Samsung сообщил в феврале зарекомендовавший себя инсайдер IceUniverse, а в марте XDA Developers обнаружил в исходном коде Galaxy S20 упоминание Wear OS вместе с кодовым названием неанонсированного устройства.

Теперь же SamMobile независимо подтвердил сведения об отказе Samsung от Tizen в будущих моделях умных часов в пользу Wear OS. Сообщается, что модель Wise будет выполнена в классическом стиле и получит вращающийся безель, а две другие модели окажутся спортивными. Ожидается, что новые умные часы Galaxy Watch сопроводят июльскую премьеру новых складных смартфонов Samsung Galaxy Z Fold3 и Z Flip3.

Умные часы Samsung достаточно успешно конкурируют с Apple Watch и для будущего Google Wear OS это может иметь огромное значение. По данным Counterpoint Research, в 2020 году Samsung отгрузила 9,1 млн умных часов, заняв третье место.