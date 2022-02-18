СМИ: Volkswagen ведёт переговоры с Huawei о покупке подразделения по разработке самоуправляемых автомобилей

Как сообщают осведомлённые источники, немецкий автогигант Volkswagen ведёт переговоры с Huawei о приобретении бизнеса по разработке решений для самоуправляемых автомобилей. Сумма сделки может исчисляться миллиардами евро, но более точные значения не сообщаются.

Что интересно, ещё год назад Huawei рассказывала о своём превосходстве над Tesla в области автономного вождения. Компания планировала инвестировать миллиарды долларов в это направление, но сейчас рассматривает возможность его продажи.

Автопроизводители и технологические компании инвестируют миллиарды долларов в технологии автономного вождения, стремясь обеспечить себе лидерство в направлении, которое многие считают будущим вождения. Генеральный директор Volkswagen Герберт Дисс заявил на этой неделе, что он ожидает широкого распространения автономного управления автомобилями в течение 25 лет. При этом его компания стремится к новым партнёрским отношениям, чтобы повысить свою самодостаточность в программном обеспечении.

По данным источника, руководители Volkswagen вели переговоры о возможной сделке. Она также может включать некоторые технологические сферы и системы, в которых компания ещё не достигла прогресса. Сделка может состояться в течение нескольких месяцев. Представители Volkswagen отказались комментировать эту информацию.

Источник: yahoo