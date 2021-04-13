Huawei заявила о превосходстве над Tesla в области автономного вождения — компания инвестирует миллиард долларов в разработку технологий для электромобилей в 2021 году





Не секрет, что Huawei сейчас переживает далеко не лучшие дни; санкции США серьезно ударили по китайскому технологическому гиганту, который продолжает активно перестраивать свой бизнес. Очередной шаг — ускорение автомобильных проектов, в этом году компания вложит миллиард долларов в разработку систем автономного вождения и прочих технологий для электромобилей.

На встрече с аналитиками 12 апреля сменяемый председатель Huawei Эрик Сюй (один из трех, которые по очереди занимают эту должность) сделал весьма громкое заявление о превосходстве Huawei над Tesla в некоторых областях. По его словам, автомобили с системами автономного вождения Huawei способны преодолевать более 1000 километров без вмешательства человека.

Китайский телекоммуникационный гигант на начальном этапе будет сотрудничать с тремя автопроизводителями для создания беспилотных машин под своим суббрендом. Он будет поддерживать узкий круг партнеров и размещать свой логотип на автомобилях — по аналогии с тем, как Intel продвигает собственные процессоры. В число избранных Huawei партнеров вошли BAIC Group, Chongqing Changan Automobile Co. и Guangzhou Automobile Group Co.

«Подразделение “умных” автомобилей получит от Huawei одни из самых крупных инвестиций. В 2021 году мы инвестируем более $1 млрд в разработку автомобильных компонентов. Китай производит по 30 млн машин каждый год и эта цифра постоянно растет. Даже если Huawei не будет выходить на международный рынок и сможет получить по 10 тысяч юаней (около $1500) с каждой проданной в Китае машины — это уже будет хорошим результатом». Эрик Сюй, сменяемый председатель Huawei

По оценкам Canalys, продажи электромобилей в Китае могут вырасти более чем на 50% только в этом году, поскольку потребители предпочитают более экологически чистые автомобили, которые, к тому же, становятся все более экономически выгодными. Информационные и развлекательные системы Huawei уже можно найти в седанах Mercedes-Benz, и ранее компания объединилась с местными игроками, такими как BAIC BluePark New Energy Technology Co., для разработки интеллектуальных автомобильных систем. Первая модель Arcfox αS HBT, созданная в партнерстве с китайским производителем электромобилей, будет представлена ​​на выставке Auto Shanghai в апреле.

Huawei не одинока в своих высоких амбициях в отношении автомобильного рынка. Конкурировать, помимо Tesla, ей придется также с местными Nio и Xpeng. Кроме того, разработку собственных автомобилей также ведут Xiaomi и китайский поисковик Baidu в партнерстве с Geely.