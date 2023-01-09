Не только Bing: Microsoft пробует интегрировать языковую модель GPT от OpenAI с Word, Outlook и PowerPoint

Microsoft уже включила неизвестную версию GPT в функцию автозаполнения Word и работает над дальнейшей интеграцией языковой модели в PowerPoint и Outlook.

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В Outlook ИИ-технология может улучшить результаты поиска, без необходимости использования ключевых слов в электронных письмах. Отмечается, что Microsoft исследовала, как модели искусственного интеллекта предлагают ответы на электронные письма или рекомендуют изменения документов в Word. (Представьте как Outlook пишет электронное письмо вашему руководителю, объясняя, что вы заболели).

Microsoft также планирует запустить версию Bing, которая будет использовать ChatGPT для ответов на поисковые запросы — чат-бот OpenAI мог бы предоставлять «более человеческие ответы» на вопросы, а не просто ссылку на информацию.

Однако внедрение функций ИИ может повлечь за собой ряд проблем для Microsoft – и главная из них, это не всегда правдивая информация, предоставленная языковой моделью.

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Другое серьезное препятствие – конфиденциальность. Microsoft нужно настроить модели для отдельных пользователей без ущерба для их данных. Компания уже работает над моделями сохранения конфиденциальности с использованием GPT-3 и еще не вышедшего GPT-4.

Microsoft может использовать эти модели для сбора и обобщения информации со стенограмм встреч Teams, а затем добавлять изображения, сгенерированные с помощью DALL-E 2, в презентации PowerPoint. Исследователи уже представили свою работу по интеграции Office генеральному директору Microsoft, но неясно, когда и вообще будут ли эти модели на базе GPT или DALL-E 2 доступны в продуктах Office.

Microsoft уже использует функции ИИ в своих программах для повышения производительности:

Word и PowerPoint автоматически предлагают подписи к изображениям и слайдам с помощью алгоритмов искусственного интеллекта;

Microsoft Teams использует искусственный интеллект для улучшения эха, пауз и акустики;

Редактор Microsoft улучшает ваш текст, используя ИИ для проверки орфографии, грамматики и «предсказания» текста;

Два года назад Microsoft также создала автозаполнение кода на основе искусственного интеллекта с помощью GPT-3.

У корпорации Microsoft тесные отношения с OpenAI, одной из ведущих в мире компаний искусственного интеллекта. Технический гигант из Редмонда добавляет модель искусственного интеллекта для преобразования текста в изображение Bing на базе DALL-E 2 от OpenAI; инвестировал 1 миллиард долларов в OpenAI в 2019 году; и имеет эксклюзивную лицензию использования текстового генератора AI GPT-3.

«Искусственный интеллект собирается заново изобрести то, что вы все делаете в Windows», — сказал Панос Панай, руководитель Microsoft Windows и Surface, выступая на CES на прошлой неделе.

Если Microsoft в дальнейшем будет выпускать версии Word, Outlook и PowerPoint на базе GPT, это будет означать быструю коммерциализацию моделей GPT OpenAI. Bing присоединится к PowerApps (первому коммерческому использованию Microsoft GPT) в марте 2023 года.

Интеграция языковых моделей OpenAI в Office и Bing также создаст сильное давление на Google, которая доминирует в поисковой системе и продвигает собственные инструменты Workspace для бизнеса.

Ранее ChatGPT запретили в школах Нью-Йорка. Преподаватели не различают тексты чат-бота и сочинения, написанные студентами.

Источник: The Verge