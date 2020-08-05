Galaxy UNPACKED 2020. Онлайн-трансляция презентации Samsung Galaxy Note20, Galaxy Z Fold 2, Galaxy Watch 3 и других новинок





Samsung сегодня проводит очередную масштабную презентацию Galaxy UNPACKED 2020, посвященную анонсу новых устройств Galaxy. Как и все презентации коронавирусной эпохи, мероприятие Samsung будет проходить в формате онлайн-трансляции. Galaxy UNPACKED 2020 стартует в 17:00 по киевскому времени, желающие посмотреть стрим (он продлится около часа) вместе с нами найдут его чуть ниже в этой записи.

Анонсы презентации:

Программа обещает быть насыщенной. Центральное место в презентации отведено флагманским смартфонам Galaxy Note20 и Galaxy Note20 Ultra. Но кроме них Samsung запланировала на сегодня еще четыре анонса — это преемник оригинального гибкого смартфона Galaxy Fold, который выйдет под именем Galaxy Z Fold 2, новые умные часы Galaxy Watch 3, новые полностью беспроводные наушники Galaxy Buds Plus в корпусе необычной формы, похожем на фасоль, и новые Android-планшеты Galaxy Tab S7 и S7 Plus.

О героях сегодняшней презентации благодаря многочисленным утечкам нам уже известно практически все. Перепечатывать все, о чем и без того уже говорилось множество раз, особого смысла нет — при желании все подробности можно найти на нашем сайте:

Как обычно, о всех ключевых анонсах по итогам презентации будут подготовлены отдельные итоговые материалы.

Оригинальная трансляция на английском:

Трансляция на украинском: