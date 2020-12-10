SoftBank согласился продать производителя роботов Boston Dynamics компании Hyundai почти за миллиард долларов





Японский технологический гигант SoftBank продолжает распродавать низкомаржинальные активы, и на этот раз «под нож» попал знаменитый американский производитель роботов Boston Dynamics. В числе первых о сделке между SoftBank и южнокорейской компанией Hyundai Motor сообщило издание The Korea Economic Daily, после чего эту информацию подтвердил еще один независимый источник — The Robot Report. Источники сообщают, что стороны объявят о сделке уже сегодня, 10 декабря.

Еще в начале ноября Bloomberg сообщал, что SoftBank обсуждает с Hyundai Motor потенциальную сделку о продаже Boston Dynamics за миллиард долларов. Теперь же сообщается, что переговоры оказались результативными и стороны заключили сделку на 921 миллион долларов. Совет директоров Hyundai Motor должен сегодня формально одобрить сделку, после чего выйдет пресс-релиз.

Для компании Boston Dynamics, основанной в 1992 году выходцами из Массачусетского технологического института, грядущая смена владельца будет третей по счету за последние семь лет. В 2013 году ее купила Google, а в 2017 году компания перешла под крыло японского телекоммуникационного гиганта SoftBank.

Пожалуй, самый известный робот Boston Dynamics — четвероногий робот-собака Spot, поступивший в открытую продажу эти летом. Один из таких роботов недавно обследовал локации захоронения радиоактивных отходов в Чернобыле. Также в модельном ряду роботов Boston Dynamics есть человекоподобный Atlas, знаменитый выполнением разного рода трюков, и робот на колесах Handle. Несмотря на широкую известность в интернете, стать высокорентабельным активном Boston Dynamics так и не удалось — компания терпит убытки несколько последних лет кряду и не рассчитывает стать прибыльной раньше 2023 года. Видимо, SoftBank такие перспективы не устаивают. Не так давно холдинг согласился продать британского разработчика ARM за $40 млрд компании NVIDIA, но сделка может состояться только при условии получения разрешения властей США, Великобритании и Китая (пока новостей об этом нет).

Что же касается Hyundai Motor, колесные роботы, предназначенные для использования на производстве, являются одним из основных приоритетных направлений корейского производителя. Как отмечает The Korea Economic Daily, руководство Hyundai рассчитывает, что в обозримом будущем на это направление будет приходится 20% общей выручки. Покупка Boston Dynamics определенно может поспособствовать усилению позиций и достижений поставленных целей.