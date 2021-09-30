Sony анонсировала 100-долларовые TWS-наушники WF-C500 — c влагозащитой IPX4 и 10-часовой автономностью

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Sony свой ассортимент беспроводных наушников моделью WF-C500, которая станет более доступной альтернативой флагманским WF-1000XM4, вышедшим этим летом.

Новейшие WF-C500 выполнены в форм-факторе внутриканальных затычек. Это обновление модели WF-XB700 2020 года с несколькими заметными улучшениями — поддержка фирменного приложения (с эквалайзером), увеличенная автономность, более простое управление и более привычный дизайн, также сниженная цена.

Рекомендованная цена Sony WF-C500 для рынка США — 100 долларов (2 661 грн). Они оснащаются 5,8-миллиметровыми динамическими излучателями и встроенным микрофоном для голосового управления и звонков. Заявленный диапазон воспроизводимых частот — от 20 до 20 000 Гц. Также здесь присутствует DSEE (Digital Sound Enhancement Engine) — фирменная технология апскейлинга звука до HiRes в реальном времени.Также в активе технологии быстрого подключения устройств Fast Pair и Swift Pair.

Для беспроводного подключения к источнику звука используется интерфейс Bluetooth 5.0 (дальность связи — 10 м). Список поддерживаемых профилей включает A2DP, AVRCP, HFP и HSP, а кодеков — SBC и AAC.

Корпус Sony WF-C500 защищен в соответствии с требованиями класса IPX4, так что пот и дождь этой модели не страшны. Кнопками по бокам позволяют управлять воспроизведением (останавливать или пропускать треки), регулировать громкость, а также обращаться к голосовым помощникам и отвечать на телефонные звонки.

Вес каждого наушника — 5,4 г, еще 35 г к общей массе добавляет стильный футляр со встроенной батареей. Его габариты 80,0×34,9×30,9 мм.

Автономность Sony WF-C500 — до 10 часов в режиме прослушивания музыки и до 5 часов в режиме голосовых звонков. Вместе с комплектным футляром со встроенным аккумулятором можно получить до 20 и 10 часов соответственно. Наушники за 10 минут в кейсе заряжаются настолько, что могут проработать до часа. Футляр оснащен разъемом USB-C для зарядки.

В продажу Sony WF-C500 поступят в октябре в четырех цветах корпуса.

Вместе с WF-C500 были анонсированы беспроводные накладные наушники WH-XB910N за 250 долларов. Они оснащены излучателями 25 мм, поддерживают расширенный диапазон 5-40 000 Гц, активное шумоподавление и обеспечивают до 30 часов автономной работы на одном заряде. Также их можно сопрягать с двумя Bluetooth-устройствами одновременно. Они будут доступны в черном, синем и сером цветовых вариантах.

Официальные рекламные ролики с особенностями новинок: