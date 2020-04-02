Sony анонсировала беспроводные наушники WF-XB700 и WH-CH710N

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Компания Sony подготовила к выпуску две новые модели беспроводных Bluetooth-наушников: WF-XB700 и WH-CH710N. Новинки выполнены в различных форм-факторах.

Беспроводные наушники WF-XB700 анонсированы в рамках серии Sony Extra Bass и выполнены в виде вставных решений. Дизайн частично напоминает внешний вид флагманской модели WF-1000XM3. Устройство сертифицировано по стандарту IPX4 и имеет защиту от влаги и пота. Но, несмотря на схожесть дизайна, новая модель лишена функции активного шумоподавления, которая доступна во флагманской версии. Для управления работой наушников используются физические кнопки.

Совокупная продолжительность автономной работы (при подзарядке от комплектного кейса) составляет около 18 часов, а время работы без подзарядки самих наушников заявлено на уровне 9 часов. Беспроводные наушники Sony WF-XB700 поступят в продажу по цене $130.

Наушники WH-CH710N являются усовершенствованной модификацией версии WH-CH700N, вышедшей в конце 2018 года. Новинка отличается улучшенной функцией шумоподавления, для нужд которой доступны два микрофона.

Среди прочих улучшений упоминается незначительно доработанный дизайн. Продолжительность автономной работы не изменилась и составляет те же 35 часов. Цена наушников Sony WH-CH710N составляет $200.

Источник: gsmarena