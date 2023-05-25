Sony анонсировала портативное игровое устройство для стриминга игр с PS5 и беспроводные наушники PlayStation с lossless аудио

Sony официально подтвердила, что работает над портативной консолью PlayStation. Анонс устройства с названием Project Q состоялся во время проведения мероприятия PlayStation Showcase.

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«Мы выпустим специальное устройство, которое позволит вам транслировать любую игру с вашей консоли PS5 с помощью Remote Play через Wi-Fi», — сказал глава PlayStation Джим Райан.

Устройство оснащено 8-дюймовым дисплеем, а также всеми кнопками и функциями беспроводного контроллера DualSense. По данным Sony, на Project Q можно транслировать игровой процесс через Wi-Fi в разрешении 1080p с частотой 60 кадров в секунду. Устройство получило адаптивные триггеры и тактильную обратную связь, привычные пользователям DualSense.

Следует отметить, что Project Q не является портативной игровой консолью в привычном понимании. Это лишь компаньон к PS5, так как игры запускаются на стационарной консоли, а игровой процесс транслируется на Project Q. Возможно, в будущем появится поддержка облачного игрового сервиса через Q, но пока что об этом не говорится. Устройство выйдет на рынок до конца этого года, более точные сроки не называются.

Дополнительно Sony анонсировала первые беспроводные Bluetooth-наушники PlayStation. Их можно использовать совместно с PS5 или ПК. Как утверждает Sony, наушники оснащены «новой беспроводной технологией, разработанной SIE», которая обеспечит передачу звука без потерь с низкими задержками. Более подробными сведениями компания поделится «в ближайшие месяцы».

Источник: The Verge 1, 2