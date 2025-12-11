Sony дала зеленый свет на триквел "28 лет спустя" с Киллианом Мерфи в главной роли

Sony официально одобрила производство третьей части трилогии «28 лет спустя» с Киллианом Мерфи. Студия объявила решение после неожиданных показов сиквела «Храма костей» в Нью-Йорке и Лос-Анджелесе.

Сценарий триквела пишет Алекс Гарланд, а возвращение Дэнни Бойла в режиссерское кресло выглядит вполне реальным. Пока что деталей о триквеле немного, ведь в ближайшее время выходит вторая лента. «28 лет спустя: Храм костей» рассказывает историю 12-летнего Спайка, которого сыграет Элфи Уильямс. В ролях также появятся Рэйф Файнс и Джек О’Коннелл, а Киллиан Мерфи вернется к образу Джима из оригинальной картины 2002 года «28 дней спустя», хоть и с небольшой ролью. Кроме них, в ленте сыграют Эмма Лерд, Маура Берд, Эрин Келлиман и Чи Льюис-Перри.

Студия развивать франшизу дальше несмотря на то, что финансовые показатели предыдущих фильмов не были абсолютным успехом. Первый «28 лет спустя» собрал $70 млн в США и $150 млн в мире при бюджете $60-$75 млн, что все равно побило рекорд франшизы. Сперва критики оценили фильм в идеальные 100% на Rotten Tomatoesхотя позже рейтинг упал до 89% и еще более низкого зрительского 63%.

Несмотря на противоречивые оценки, Sony же начала строить трилогию с момента, когда в январе 2024 года выиграла права после торгов. Компания сразу заказала два фильма подряд. Сам Дэнни Бойл говорил, что готов вернуться, если третья часть пойдет в производство. Но будущее серии было под вопросом и зависело от проката двух первых лент.

На фоне этого предыдущие показы «28 лет спустя: Храма костей» получили хорошие отзывы. Зрители хвалили сценарий Гарланда и третий акт «со смелым поворотом». Один из инсайдеров намекал на сцену, о которой «будут говорить большую часть 2026 года». А теперь впереди возвращение Мерфи в значительно большей роли. Премьера «Храма костей» запланирована на 16 января 2026 года.

Источник: DeadLine