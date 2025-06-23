«28 лет спустя» побил рекорд франшизы в первые выходные проката — с кассой в $60 млн

Новый постапокалиптический фильм ужасов Дэнни Бойла превзошел прогнозы экспертов и побил рекорд франшизы уже в первые выходные проката — сейчас мировая касса «28 лет спустя» достигла $60 млн, где на международный и «домашний» рынки пришлось почти поровну (по $30 млн).

По данным Deadline, на зарубежном рынке «28 лет спустя» превысил дебютные показатели хитовых «Грешников» (+76%) и «Носферату», а в целом оформил лучшее открытие для франшизы и среди всех проектов Дэнни Бойла.

Действие «28 лет спустя», который сняли в основном на iPhone 15, разворачивается почти через 30 лет после того, как вирус ярости атаковал мир. В центре сюжета — семья Джейми (Аарон Тейлор-Джонсон), Айл (Джоди Комер) и Спайка (Алфи Уильямс), которые вынуждены оставить свой безопасный приют на материке, «открыв тайны, чудеса и ужасы, которые мутировали не только на зараженных, но и на тех, кто выжил».

Изначально критики оценили фильм в идеальные 100% на Rotten Tomatoes, хотя со временем рейтинг снизился до 89% и еще более низкого зрительского 65% (последний, собственно, совпадает с оценкой нашего кинообозревателя Дениса Федорука — 6,5 из 10 баллов).

«За авторскую смелость, максимальное напряжение в некоторых сценах и форму в целом лента заслуживает 10 из 10. Но сюжетно как единое целое она рассыпается о стену алогичности и сомнительной адекватности показанного, что способно изрядно испортить общее впечатление», — из рецензии ITC.

По оценкам Variety, производство «28 лет спустя» обошлось в $60 млн, и, учитывая дебютные кассовые сборы, он с легкостью оформит себе звание самой кассовой ленты франшизы уже через неделю — на данный момент лидером является «28 дней спустя» 2002 года с общими сборами в $75 млн в мировом прокате.

В планах Sony — запуск новой зомби-трилогии, которая продолжится фильмом «Храм костей» с премьерой в 2026 году и лентой без названия, на которую пока не выделили деньги. Именно в них ожидаем возвращения Киллиана Мерфи — напомним, что изначально актера ошибочно разглядели в одном из зомби в первом трейлере «28 лет спустя», хотя персонажа, как оказалось впоследствии, сыграл британский арт-дилер и фотомодель Ангус Нилл.

Из интересного по другим кассовым сборам: мультфильм «Элио» получил худший дебют в истории Pixar с мировой кассой в $56 млн, а «Как приручить дракона» все еще удерживает золото в прокате с более чем полумиллиарда долларов заработка.

На следующей неделе ожидаем премьеру научно-фантастического фильма «М3ГАН 2.0», где одну из главных ролей взяла на себя украинка Иванна Сахно, а также ленту о гонках «Формула-1» с Брэдом Питтом.