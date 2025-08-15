Новости Кино 15.08.2025 comment views icon

Ранние реакции на фильм "28 лет спустя: Храм костей" — лучше "оригинала", выдающийся злодей и неожиданные повороты в сюжете

Оказывается, сиквел «28 лет спустя» с подзаголовком «Храм костей» уже почти готов и прошел первые тестовые показы в прошлом месяце. Из интересного, ранние реакции зрителей были чрезвычайно положительными и определили фильм Ниа Да Косты, как лучший, чем «оригинал».

«28 лет спустя» и «28 лет спустя: Храм костей» — это два фильма из запланированной трилогии, которая возрождает франшизу, начатую лентой «28 дней спустя» 2002 года с Киллианом Мерфи в главной роли. Первая часть дебютировала в прошлом году под руководством оригинального режиссера Дэнни Бойла и сценариста Алекса Гарланда, тогда как вторую снимали параллельно, однако ею уже занималась Да Коста.

Ранние реакции на «Храм костей» свидетельствуют, что мы можем увидеть что-то чрезвычайно сильное. Согласно Word of Real, первые зрители неоднократно прерывали тестовый показ аплодисментами, а один даже назвал фильм «лучшим, чем оригинал» (здесь речь идет именно о версии 2024 года). Джека О’Коннелла (Джимми Кристал) снова рекламируют как «злодея года», а Рэйф Файнз (доктор Келсон) получил «более крупную роль» и играет «значительно лучше».

Рейф Файнз у фільмі «28 років потому» / Empire
Рэйф Файнз в фильме «28 лет спустя» / Empire

Отдельная похвала звучала в адрес сценария Гарланда, где больше всего отмечают третий акт «со смелым поворотом». Один инсайдер намекнул, что финал содержит сцену, о которой «будут говорить в течение большей части 2026 года». С кинематографической точки зрения, сиквел пользовался более традиционным подходом — в отличие от предшественника, который полностью сняли на камеры iPhone

Творці «28 років потому» створили спецустановку з 20 iPhone для зйомок «в стилі Матриці»
Съемочный процесс «28 лет спустя» со спецустановкой из 20 iPhone / Sony

Оценки «28 лет спустя», несмотря на широкую рекламу и большие ожидания, оказались довольно посредственными — 6,8/10 на IMDb, а также 88% от критиков и 64% от зрителей на Rotten Tomatoes.

«За авторскую смелость, максимальное напряжение в некоторых сценах и форму в целом лента заслуживает 10 из 10. Но сюжетно как единое целое она рассыпается о стену алогичности и сомнительной адекватности показанного, что способно изрядно испортить общее впечатление», — писал в своей рецензии автор ITC Денис Федорук, поставив ленте 6,5 из 10 возможных баллов.

Что касается кассовых достижений, то лента в конце концов остановилась на отметке в $150 млн по всему миру при бюджете производства в $60-75 млн. Есть риски, что третьего фильма, в котором Киллиан Мерфи должен получить «значительную роль», все же не будет, если второй не оправдает кассовых надежд Sony при релизе в январе 2026 года, о чем ранее заявлял сам Дэнни Бойл

