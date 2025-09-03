"Зараженные — не самая большая угроза": первый трейлер фильма "28 лет спустя: Храм костей"

После пары первых кадров появился и официальный трейлер фильма «Храм костей» Ниа Дакосты — продолжения прошлогоднего «28 лет спустя».

«Храм костей» продолжает события ленты 2024 года, представляя Спайка (Алфи Уильямс) в компании сэра Джимми Кристала (Джек О’Коннелл) и его банды акробатов-убийц в постапокалиптической Англии.

«Доктор Кэлсон (Рэйф Файнз) оказывается в шокирующих новых отношениях, последствия которых могут изменить весь мир. А встреча Спайка с Джимми Кристалом превращается в кошмар, из которого он не может вырваться. В мире «Храма костей» зараженные больше не являются самой большой угрозой — бесчеловечность выживших может быть еще более странной и ужасной».

Кроме этого, «Храм костей» ненадолго покажет Киллиана Мерфи, который повторит роль Джима из оригинального фильма 2002 года «28 дней спустя», наряду с Эммой Лерд, Маурой Берд, Эрин Келлиман и Чи Льюисом-Перри.

В то же время Мерфи, которого фаны ранее спутали с зомби в одном из трейлеров первого фильма, получит более существенную роль в третьей части трилогии. Хотя Дэнни Бойл отмечал, что ее существование под вопросом и будет зависеть от того, как покажут себя первые две в прокате. «28 лет спустя», напомним, получил противоречивые оценки и заработал в прокате $150 млн по всему миру при бюджете производства в $60-75 млн.

Второй фильм, по предварительным отзывам, должен стать лучше первого: зрители на тестовых показах расхвалили сценарий Алекса Гарланда и третий акт «со смелым поворотом», тогда как один инсайдер намекнул, что финал содержит сцену, о которой «будут говорить в течение большей части 2026 года».

В «Храме костей» Дэнни Бойл, создавший оригинал 2002 года и первую часть трилогии «28 лет спустя», уступил режиссерское кресло Ниа Дакосте, которая наиболее известна провальными «Марвелами» с Бри Ларсон.

Премьера фильма «28 лет спустя: Храм костей» запланирована на 16 января 2026 года.